NVIDIA ruší i GTC webcast, jak se dozvíme o novinkách?

Jensen Huang se tak chystal na svou obvyklou prezentaci, která se ovšem už neměla odehrát před živým publikem, ale online. Poté měly následovat další prezentace v rámci online verze GTC 2020, ale to celé bylo nyní zrušeno. Jde o zajímavé a nečekané rozhodnutí vzhledem k tomu, jak moc si NVIDIA považuje své konference a jak významná je vždy i úvodní prezentace jejího šéfa.

Jak to tedy bude pobíhat? Namísto živých či pouze online vystoupení nám sama NVIDIA prostě jen rozešle tiskové zprávy s novinkami, které se chystala na GTC 2020 představit, a to v průběhu 24. března, čili právě za dva týdny. Ihned poté pak bude následovat konference s investory, z níž samotné bychom se mohli dozvědět také nějaké výživné informace, takže si můžeme v kalendáři kroužkovat přespříští úterý.

GPU Technology Conference, na níž NVIDIA původně očekávala cca 10.000 návštěvníků, tak letos proběhne i v online podobě velice omezeně, ovšem my bychom neměli přijít o žádné z chystaných novinek, jen se je dozvíme z tiskovek. Rozhovor Huanga s investory proběhne na stránkách investor.nvidia.com a zaposlouchat se do něj bude moci i široká veřejnost. Začátek je naplánován na 8. hodinu ranní pacifického času, čili 4. odpolední našeho času. Čili někdy předtím a snad s dostatečným předstihem by NVIDIA měla zveřejnit slíbené tiskovky, abychom se s nimi mohli seznámit.

A proč vůbec NVIDIA zrušila i digitální prezentaci? Prý i tu by bylo vzhledem k šířící se nákaze obtížné zajistit, což vypadá jako odůvodnění trošku podivně, když si uvědomíme, že by k tomu v podstatě stačil sám Jensen Huang před kamerou a případní hosté. Nicméně jiné části "GTC Digital" proběhnou, a to webinary, sezení s experty, předem zaznamenané rozmluvy, atd. NVIDIA ale zatím není připravena sdělit detaily, takže podrobné informace o tom, co a kdy bude odstreamováno, se dozvíme později.

Zdroj: TZ NVIDIA via techPowerUp

