NVIDIA se chystá představit GeForce NOW a odzbrojit konkurenci

GeForce NOW se tak logicky bude snažit ukázat v pozitivním světle především vedle Google Stadia, která byla na konci předchozího roku s velkými ohlasy spuštěna, poté kritizována a nyní je spíše ignorována. NVIDIA ale konkurenci stíhat nemusí, protože je jednak zřejmé, že Google Stadii nabídl v poněkud uspěchané snaze být první, přičemž NVIDIA svou GeForce NOW nabízí už od roku 2013, kdy šlo ještě o NVIDIA Grid.

Později NVIDIA svou službu nabídla s měsíčním poplatkem 8 dolarů, za něž zákazník dostal také přístup ke knihovně her, ovšem vesměs starých a ty nové si musel kupovat zvlášť. Tato nabídka se s úspěchem nesetkala, a tak NVIDIA se zamyslela podruhé a přišla s GeForce NOW. V průběhu vývoje této služby jsme se dozvěděli o integraci se Steamem i Uplay a o snaze ji nabídnout pro různá zařízení.

Nové informace o GeForce NOW již byly vypuštěny ven, ovšem pod embargem, ze kterého si server VideoCardz moc nedělá, ale jeho informace i tak nejsou kompletní. Na Twitteru totiž zveřejnil v několika bodech to, co si pro nás NVIDIA chystá. Jednak to bude GeForce NOW Free, čili verze zcela zdarma se standardním přístupem, ovšem omezená na pouze jednu hodinu hraní. Zda se ta obnoví jednou za den či za jak dlouhou dobu, to není jasné, ale pro vyzkoušení toho, zda má GeForce NOW smysl, bude tato nabídka jistě bohatě stačit.

A pak to bude GeForce NOW FOUNDERS za 5 dolarů měsíčně. Dozvíme se o prioritním přístupu, takže z toho je jasné, že v rámci verze Free si budeme muset vysedět frontu, v níž nás platící zákazníci budou předbíhat. Těšit se můžeme také na hry renderované s využitím ray tracingu, prvních 90 dní bude zdarma. Půjde o časově omezenou nabídku.

GeForce NOW aktuálně nabízí pár set her právě i díky Steamu a Uplay, což je oproti nabídce Google Stadia nesrovnatelně lepší, přičemž v rámci Stadia Pro platíme 10 dolarů měsíčně a do toho se nepočítá žádná rozsáhlejší herní knihovna. Až na výjimky si zákazník musí hry nad rámec měsíčních plateb kupovat, i když se slevou v případě zmíněné Stadia Pro. Na Uplay nebo ještě lépe na Steamu ale má mnohem více lidí větší knihovny již dříve zakoupených her. Více informací se dozvíme brzy.

Ceny souvisejících / podobných produktů: