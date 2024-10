Nvidia se možná nepoučí, nejen RTX 5080 má prý zdražit, u RTX 5090 se mluví až o 2500 USD

Grafické karty společnosti Nvidia nejsou zrovna levné. Zákazníkům to ale asi nevadí natolik, aby je přestali kupovat, neboť dlouhodobě patří k prodejně mnohem úspěšnějším než ty od AMD. Ani pro mnohé nepochopitelná cena RTX 4090 nebrání tomu, aby karta mizela z regálů obchodů. A jak se podle zákulisních informací zdá, v případě architektury Nvidia Blackwell se situace k lepšímu asi neobrátí. Zatímco RTX 4090 má doporučenou cenu 1600 USD, v případě RTX 5090 se zákulisně zmiňují mnohem vyšší částky okolo 2000-2500 USD. Už i začátek rozsahu znamená čtvrtinové zdražení, konec rozsahu by znamenal cenu o více než polovinu vyšší. Zde připomeňme, že RTX 5090 bude mít pravděpodobně 21.760 CUDA jader a 32 GB paměti GDDR7 na 512bitové sběrnici s 28Gbps čipy.

Fiasko ohledně cen RTX 4080 se zdálo být zažehnáno poté, co Nvidia přejmenovala 12GB verzi karty (na RTX 4070 Ti) a dala jí za rozumnější cenu, nemluvě o představení RTX 4080 Super, která mírně navýšila výkon a snížila cenu z 1200 na 1000 USD. Jenže ani tady nemáme dobré zprávy. Podle Moore’s Law Is Dead by se 16GB verze RTX 5080 měla dostat na 1200-1500 USD, takže tu máme zdražení. A pokud se skutečně objeví 24GB verze této karty, tak asi budeme moci spíše předpokládat vyšší cenu než situaci, že by přebrala cenu 16GB verze, která by zlevnila a uvolnila jí místo.

Pokud jde o RTX 5070, zde se očekává cena mezi 600-700 USD. Připomeňme, že RTX 4070 je za 550 USD, RTX 4070 Super za 600 USD a RTX 4070 Ti Super stojí 800 USD, přičemž RTX 5070 bude mít patrně výkon na úrovni RTX 4070 Ti.