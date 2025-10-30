>
>
>
>
Nvidia se stala první firmou s hodnotou 5 bilionů USD
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
AI je obrovským tahounem a nastartovala takové nárůsty hodnot akcií AI firem, o kterých se nám asi ani nesnilo. Nvidii stačilo pár měsíců, aby se dostala ze 4 bilionů na 5.
Reklama
V červenci letošního roku se společnost Nvidia stala první firmou na světě, která dosáhla na tržní validaci 4 bilionů USD (bilion = tisíc miliard). Firma se veze na obrovském zájmu o AI akcelerátory a umělou inteligenci obecně. Hodnota totiž rostla tempem, na který jsme nebyli zvyklí a rekordy začaly v posledních letech padat hodně rychle. To je pochopitelně dáno i tím, že nárůst z 1 na 2 biliony je 100% nárůst, zatímco ze 4 na 5 bilionů je jen 25 %. A tak to trvalo jen zhruba 3,5 měsíce, než se Nvidia dostala ze 4 na 5 bilionů USD (podobně tak jí to ale trvalo i ze 2 na 3 biliony). Pro zajímavost, Microsoft a Apple se pohybují těsně okolo hranice 4 bilionů USD. Akcie Nvidie překonaly 5bilionovou hranici poté, co Jensen Huang oznámil inženýrské vzorky nové platformy Vera Rubin a fakt, že pro rok 2026 mají v Nvidii objednávky na AI akcelerátory za 500 mld. USD. Firma má stále zhruba 90% podíl na trhu s AI akcelerátory. Níže vidíte data, kdy Nvidia překonala jednotlivé bilionové milníky.
- 1 billion: 30. května 2023
- 2 biliony: 23. února 2024
- 3 biliony: 5. června 2024
- 4 biliony: 9. července 2025 (jako první firma v historii)
- 5 bilionů: 29. října 2025 (jako první firma v historii)
Zdroj: videocardz.com, cnbc.com