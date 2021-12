NVIDIA si chystá amperový low-end, nahradí MX450

GeForce MX450 je na trhu od srpna předchozího roku a jedná se o čip s TU117 a celkem 896 CUDA jádry, zatímco plná verze má 1024 CUDA jader. Je to tak stejné GPU, jaké se uplatnilo třeba i na kartách NVIDIA GeForce GTX 1650, což by pro notebooky představovalo ještě slušný výkon, ovšem v podobě MX450 nemá TBP 75 W, ale standardně pouze 25 W, nebo maximálně 30,5 W s lepšími paměťmi, což se samozřejmě podepíše na výkonu.

Na cestě je však možná už náhrada v podobě karty GeForce MX550, jak by se měla jmenovat, a to soudě dle databáze testů Geekbench. Ta hovoří o novém mobilním GPU se 16 CU, což pravděpodobně znamená 16x Streaming Multiprocessor (SM), a tedy 16 x 128 CUDA jader. To by odpovídalo osekanému čipu GA107 s 2048 CUDA jádry, jež má dostat i chystaná GeForce RTX 3050. Ale opět, v jejím případě zřejmě dostaneme výrazně vyšší výkon díky lepšímu paměťovému subsystému i díky celkově vyšší spotřebě. Ale ani výkon MX550 by nemusel být špatný, ostatně ta se dostala do notebooku Lenovo po bok 12jádrového Core i7-1260P (série U28), takže tu asi máme slušně výkonný ultratenký stroj s nízkou spotřebou.

Někdo by přitom mohl s podezřením koukat na vysoký nepoměr mezi 896 (MX450) a 2048 (MX550) CUDA jádry, ale těch ve skutečnosti moc nepřibylo, neboť Ampere mají oproti Turingu zdvojený počet CUDA jader. Ve skutečnosti tu tak přibyly jen dvě CU (Compute Unit, 16 oproti 14) a navíc má zůstat téměř stejná paměťová výbava, čili pouze 2 GB GDDR6, i když možná na vyšším taktu a je tu také možnost využít širší 128bitovou sběrnici, ale tu měla už i MX450.

Pak ani nepřekvapí výkon, který oproti notebooku s MX450 v OpenCL narostl jen o 15 procent, ale ve finálních produktech a třeba ve hrách to samozřejmě může být jiné a především pak bude záležet na konkrétní implementaci nové grafiky a nastavení limitů spotřeby.

