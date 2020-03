NVIDIA si může chystat 8GB verzi RTX 2060

V hardwarových požadavcích nového Doom Eternal jasně stojí RTX 2060 (8GB) v případě doporučené konfigurace a buď jde o chybu, nebo naopak předzvěst nové verze této karty.

GeForce RTX 2060 s 8 GB se ovšem objevila i v záznamech EEC, ale to samo o sobě také neznamená, že dorazí na trh. Nicméně někdo by se musel splést hned třikrát, takže nějaký reálný základ by to mít mělo. NVIDIA ale nakonec může třeba jen uvažovat o tom, že takovou kartu vyšle na trh, takže dokud nebude oficiálně představena, nebo neuniknou spolehlivé informace o takové kartě, nelze o ní mluvit s jistotou.

GeForce RTX 2060 s 8 GB paměti by pochopitelně musela mít i odlišnou paměťovou sběrnici oproti klasickým 2060. S největší pravděpodobností by tak šlo o obdobu modelu RTX 2060 Super, který má také 8 GB paměti, ovšem nemusela by tikat na stejném taktu (14000 MT/s). Ale především by šlo o GPU, v jehož případě by šlo očekávat ještě více osekaný čip TU106 s počtem CUDA jednotek právě na úrovni RTX 2060, čili 1920.

Jaký důvod by ale NVIDIA mohla mít pro vypuštění takové karty na trh? Jednak by tím už upgradovala celou svou řadu karet RTX na 8 a více GB paměti, samozřejmě až na starší prodávané verze a pak by se mohla zbavit případných zásob GPU, která nelze uplatnit jinde. Může jít o hůře vyrobené čipy TU106, anebo prostě veškeré TU106, jichž se NVIDIA potřebuje zbavit. Ostatně dle Steamu jsou právě RTX 2060 nejprodávanější karty své řady a 2 GB paměti navíc by ostatně zájem o ně mohl pouze zvýšit. Ale stejně musíme počkat, zda na trh dorazí modely jako:

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming 8 GB



ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming 8 GB



ASUS ROG STRIX GeForce RTX 2060 EVO Gaming Advanced 8 GB

Ceny souvisejících / podobných produktů: