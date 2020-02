NVIDIA spustila streamovací službu GeForce NOW

Jak se ukázalo již před pár dny, NVIDIA se konečně odhodlala nabídnout službu GeForce NOW na trhu, a to ve výrazně odlišné podobě, respektive s odlišnými podmínkami v porovnání s firmou Google a její Stadia. K dispozici je totiž i verze Free, která je zcela zdarma, i když dle platných omezení je zřejmé, že poslouží tak maximálně jako demo. Znamená to, že máme k dispozici jen hodinu hraní a pak bude stream ukončen a my si budeme muset počkat ve frontě, až se opět dostaneme na řadu, a to s tím, že platící zákazníci budou mít pochopitelně přednost.

Ovšem pokud někdo bude chtít zjistit, zda pro něj má GeForce NOW vůbec smysl, poslouží mu taková nabídka velice dobře a to za předpokladu, že stream bude mít už v rámci hodiny zdarma stejnou prioritu jako v případě placené verze. NVIDIA by si ostatně asi nechtěla odrazovat potenciální zákazníky tím, že by jim hry běžely s větším zpožděním či s jinými problémy způsobenými konektivitou. Co si ale neplatící zákazníci nebudou moci vychutnat, je grafika vylepšená ray tracingem.

To je připraveno až pro uživatele řadící se mezi tzv. Founders, kteří budou platit 5 dolarů měsíčně, přičemž aktuálně je v nabídce GeForce NOW celkem jen čtveřice her s podporou RTX: Wolfenstein: Youngblood, Call of Duty: modern Warfare, Metro Exodus a Deliver Us the Moon. Tuto poslední jmenovanou hru přitom NVIDIA začala nabízet i k vybraným kartám RTX.

Nicméně stále tu existují omezení i pro Founders, a to maximálně šest hodin ve hře. Po jejich uplynutí bude stream ukončen a hráč si bude muset opět počkat ve frontě. Bude mít ale přednost před neplatícími, jak už bylo uvedeno. NVIDIA tak chce zřejmě zamezit tomu, aby někdo na streamu seděl jako žába na prameni a měl jej neustále zapnutý.

Aktuálně NVIDIA nabízí Founders účty s nabídkou tří měsíců zdarma, takže platit začneme až po jejich uplynutí, a to u nás 139 Kč měsíčně. Hrát můžeme vybrané tituly z nabídky Steamu, Epic Games Store či jiných obchodů, a to pochopitelně pokud je máme v dané knihovně.

A co musíme mít pro provoz GeForce NOW? Především je to alespoň 15Mb/s připojení (download) a doporučeno je 25Mb/s pro maximální podporované rozlišení 1080p/60. Nároky na hardware jsou pochopitelně nízké, postačí prostě PC s Windows 7 64bit či novějším OS, 4 GB RAM a 2GHz dvoujádro s GPU podporujícím DirectX 11. Dále je to Mac s macOS 10.10 a novějším, NVIDIA Shield TV (2015, 2017, 2019; Base či Pro) nebo telefon s Androidem 5.0 a novějším a 2 GB paměti. Více informací najdete na stránkách NVIDIE

Ceny souvisejících / podobných produktů: