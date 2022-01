NVIDIA srovnává výkon RTX 3050 i s GTX 1650 v ray tracingu

Srovnávat kartu GeForce RTX 3050 s modely GeForce GTX 1650 a GeForce GTX 1050 je samozřejmě naprosto v pořádku, neboť jde o přímé předchůdce této novinky. Jen ten způsob, jaký NVIDIA použila, je poněkud podivný. Ve svém grafu ukazujícím výkon těchto karet totiž použila i hry Control a Minecraft, které mají zapnuté RTX, respektive prostě ray tracing a k tomu ještě DLSS na úroveň Quality.

Samozřejmě že GeForce GTX 1650 a GeForce GTX 1050 ukazují nulovou snímkovací frekvenci, když technologie RTX nepodporují. Je nám přitom jasné, že NVIDIA se tím snaží poněkud podivně zdůraznit především jednu věc, a sice tu, že nyní už i její low-end bude podporovat ray tracing a DLSS, což generace Pascal a Turing ještě nenabízely. Ovšem pokud tyto technologie nenabízely, správně by neměly být do srovnávacího grafu s RTX verzemi her zahrnuty.

Vedle toho se nám ale do něj dostalo ještě srovnání karet ve hře Borderlands 3, takže co můžeme vyčíst z této části? NVIDIA tu ukazuje na propastný rozdíl zvláště mezi RTX 3050 a GTX 1650, a to v rozlišení 1080p při nastavení vysoké kvality. Odpovídá to třeba testu od serveru TechSpot

Víceméně odpovídá, neboť TechSpot testoval s nastavením Ultra, které může ovlivnit výkon především grafických karet s nižší kapacitou paměti a GTX 1650 má pouze 4 GB. Čili průměrných 36 FPS můžeme akceptovat jako očekávaný výsledek vzhledem k tomu, co předkládá NVIDIA (cca 38 FPS). V takovém případě by ale RTX 3050 měla mít alespoň mírně přes 70 FPS, čili by se měla dostat na úroveň karet GeForce GTX 1070 Ti, RTX 2060 a možná i GTX 1080.

Výsledky RTX 3060 ve zbývajících hrách už řešit nebudeme, neboť není známo podrobné nastavení ray tracingu, které dokáže snímkovací frekvenci srazit na kolena, a to zvláště v Control, takže ani odhadovat se tu nedá. NVIDIA ale chce prostě ukázat, že RTX 3050 i s RTX On umí nabídnout přes 60 FPS ve Full HD a ani k tomu nebude potřebovat nízké nativní rozlišení, na což ukazuje nejvyšší nastavení kvality DLSS.



GeForce RTX 3050 přijde na trh 27. ledna, čili za týden, a nejspíše až ten den budou i zveřejněny recenze. Cena byla stanovena na 249 USD, čili reálné částky by se u nás mohly vyšplhat nad 10.000 Kč. První RTX 3050 se také mají dostavit na trh ve velkých počtech , ovšem to neslibuje NVIDIA, ale fámy.

