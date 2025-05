Nvidia trhá další rekordy, tentokrát se hodně dařilo i divizi s GPU pro hráče

Především díky akcelerátorům pro trénování algoritmů umělé inteligence má společnost Nvidia poslední dobou opravdu královské příjmy. Ukazují to i další finanční výsledky za Q1/FY26. Dařilo se ale i oblasti spotřebních grafických karet pro hráče. Nepředbíhejme však. Celá Nvidia jako taková měla za poslední čtvrtletí příjmy ve výši 44,06 mld. USD. To je o 12 % více než v předchozím čtvrtletí a o 69 % více než ve stejném období před rokem, kdy šlo o 26,04 mld. Pro zajímavost, dva roky zpět to bylo jen 7,19 mld. Za 2 roky tak Nvidia v příjmech vzrostla na více než 6násobek. Růst se sice zpomaluje, ale přesto to za posledních několik období dělá zhruba 15 % za čtvrtletí. Čistý zisk Nvidie je 18,78 mld. USD, což znamená čistou marži 42,6 %! To je opravdu velmi vysoké číslo.

Nejlépe je na tom stále divize Data Center, kam spadají především AI akcelerátory. Tady se meziročně rostlo o 73 % na celkových 39,11 mld. USD a tato divize tak tvoří skoro 89 % celé firmy. To je opravdu hodně vysoká závislost na jedné oblasti. Nvidia bude produkty této divize nově vyrábět i v USA. Představen byl také Blackwell Ultra a Dynamo. Firma rovněž oznámila spolupráci s Humain na výrobu AI továren v Saúdské Arábii, na Tchaj-wanu bude stát nový superpočítač, představeny byly nedávno technologie Fusion a nová generace Spectrum-X.

V tomto čtvrtletí se hodně zadařilo také divizi Gaming, tedy s GPU pro hráče. Jak vidno, Blackwell je možná hodně kritizován v diskuzích na internetu, ale v obchodech zabodoval. Divizi se povedlo růst o 42 % na 3,76 mld. USD, což je nejlepší číslo v historii firmy. Je to nicméně méně než desetina toho, co přináší Data Center. V tomto čtvrtletí byly představeny karty rodin GeForce RTX 5070 a 5060, také se objevily mobilní verze RTX 5000. Nvidia DLSS 4 je nyní dostupné ve více než 125 hrách. Firma se chlubí také tím, že hardware Nvidie bude mít Nintendo Switch 2 včetně podpory DLSS.

Třetí největší divizí firmy je Auto, která rostla o 58 %. Nyní tvoří 567 mil. USD, nicméně proti předchozím je to opravdu jen maličká divize (1/78 firmy). Oznámena byla např. nová spolupráce s General Motors. Professional Visualization šla také nahoru, zde je to ale jen o 19 % na nynějších 509 mil. USD. Nakonec tu máme OEM&Other, kde šlo o 42% růst na 111 mil. USD.

Hodnoty akcií firmy po oznámení stouply o více než 3 % a nyní má firma hodnotu 3,39 bilionu USD. Je jen velmi těsně za prvním Microsoftem (3,41 bil. USD). Proti třetímu Applu už má ale docela pěkný náskok, ten je na 2,99 bil. USD.