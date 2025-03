Nvidia tvrdí, že dodávky GeForce RTX 5000 jsou 2krát lepší než u RTX 4000

Už opětovně se potýkáme s nedostatkem grafických karet, což žene jejich ceny nahoru, a to jak u Nvidie, tak i u AMD, kterému se docela povedly nové Radeony RX 9070. Situace se ale v posledních dnech začíná zlepšovat. Např. GeForce RTX 5070, která má oficiální českou cenu 16.449 Kč s DPH, se dá od MSI sehnat za necelých 18 tisíc Kč v přetaktované edici, přičemž tím máme na mysli to, že je v českých obchodech za tuto cenu skladem. Stále to sice není MSRP, ale karty se koupit dají a už naštěstí ne o tolik dráž. Několik modelů je skladem s cenou pod 20 tisíc. Čím výše ale jdeme (RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090), tím je situace horší (dostupnost slabší a cenový rozdíl proti MSRP procentuálně vyšší).

Nvidia nyní dodává, že situace je dokonce lepší než v případě GeForce RTX 4000. Podle firmy byla schopna dodat na trh v prvních 5 týdnech zhruba dvojnásobně vyšší množství karet než u předchůdců. Kolik karet to ale bylo, to z grafu bez očíslované osy "y" není patrné.



Další zajímavou statistikou je to, že přes 90 % zákazníků s RTX 5000 zapíná technologie RTX. Právě v nich je totiž hlavní nárůst výkonu novinek, zatímco rastrovací výkon se až tak zásadně nepohnul (např. tvrzení o tom, že RTX 5070 má výkon RTX 4090, se týká využití v DLSS, ale ani náznakem to není pravdou v rastrovacím výkonu bez AI vychytávek). Podle dat Nvidie tedy právě tyto technologie, kde má nová generace výraznější náskok, využívá většina hráčů. Není však jasné, jak toto počítá, tedy např. to, jak je vyhodnocen hráč, který to měl u některého herního titulu ve výchozím stavu zapnuto, a zda ho od té doby Nvidia považuje za RTX hráče, i když to pak vypne a dále nevyužívá. Nvidia dále dodává, že 92 % hráčů využívá DLSS, 96 % pak technologii Reflex a technologii ray-tracingu pak využívá 90 % z majitelů karet RTX 5000.