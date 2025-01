Nvidia tvrdí, že RTX 5090 je v RT o 30 % výkonnější než RTX 4090, jak jsou na tom ostatní?

Netrpělivě čekáme na první testy grafických karet Nvidia GeForce RTX 5000 s architekturou Blackwell. Už víme, že Nvidia hodně zapracovala na výkonu v úlohách umělé inteligence, což se projeví i ve výkonu funkce DLSS. Stále ale nevíme, o kolik by měly být výkonnější v rasterizačním výkonu, který se ale právě se stále větším protlačováním ray-tracingu spolu s DLSS stává postupně o trochu méně důležitým. Pro některé hráče je to ale stále ten primární parametr. Nvidia nicméně opětovně poodhalila rozdíly výkonu při využití ray-tracingu, ale bez výpomoci DLSS. Máme tedy data i z dalších her.



GeForce RTX 5090 je jedinou kartou z celé plejády novinek, kde Nvidia výrazněji přitlačila na nárůst výpočetních jednotek, a tak je také jedinou, kde budeme moci očekávat vyšší nárůst výkonu ve všech možných úlohách (rasterizace, ray-tracing a především DLSS). V případě ray-tracingu Nvidia mluví o 30% nárůstu výkonu.

U dalších grafických karet bychom ale výraznější změny čekat neměli. GeForce RTX 5080 navyšuje počet jednotek jen mírně, nemění se moc ani frekvence, kapacita pamětí i šířka sběrnice zůstávají shodné, zvýšil se jen jejich takt. V ray-tracingu ale máme dle Nvidie očekávat 15% nárůst výkonu.

GeForce RTX 5070 Ti navyšuje počty jader také spíše mírně, frekvence jsou dokonce ještě nižší. Zvýšila se akorát kapacita paměti z 12GB na 16 GB, rozšířila se sběrnice a zvýšil takt pamětí. Pro výkon v ray-tracingu by to vše mělo znamenat zhruba 20% vzpruhu.

Ani GeForce RTX 5070 si proti předchůdci moc nepolepšila. Zde je to podobné jako u RTX 5080, tedy mírné navýšení počtu jader a frekvence čipu, paměť se nemění, rostla akorát frekvence. Nicméně v tomto případě Nvidia tvrdí, že by se výkon v ray-tracingu měl u RTX 5070 navýšit o 20 %.