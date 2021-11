NVIDIA utržila přes 7 miliard dolarů, o polovinu více než před rokem

NVIDIA tak dokázala během tohoto roku stabilně zvyšovat své tržby, což pro ni bylo relativně snadné díky nebývalé poptávce. Jde tu přitom o růst hlavních divizí, a sice herní, datacentrové a k nim můžeme přičíst ještě divizi pro profesionální vizualizační systémy, která sice není finančně tak významná, ale díky svému růstu se oddělila od stagnující divize vyvíjející automobilové systémy.

NVIDIA dokázala v průběhu svého fiskálního roku 2022 také zvyšovat své marže, přičemž provozní výdaje rostly oproti jiným ukazatelům "jen" o čtvrtinu, což se vše pochopitelně odrazí na velice vysokém růstu zisku. Ten čistý činil bezmála 2,5 miliardy dolarů a 0,97 USD na rozředěnou akcii.





Když se podíváme na vývoj jednotlivých segmentů a divizí, pak zdaleka nejvíce rostl grafický segment, a tedy logicky i herní divize, pokud jde tedy o celkový objem tržeb. Procentuálně si ale nejvíce polepšila zmíněná divize pro profesionální vizualizační systémy.





Jak na tom je ale prodej karet GeForce vs. těžebních akcelerátorů CMP? T by ostatně měly vzhledem k nasazení grafických čipů patřit také do herní divize a NVIDIA tvrdí, že jich v posledním kvartálu prodala jen za 105 milionů dolarů, přičemž ve druhém to bylo 266 milionů a v prvním, kdy CMP teprve začaly proudit na trh, to bylo 150 milionů.

Zájem o CMP tak zřejmě klesá, čemuž se ale ani nelze moc divit. Těžaři budou mít pochopitelně zájem spíše o grafické karty, které lze v případě potřeby mnohem lépe prodat než CMP a to je navíc podpořeno hrozbou přechodu Etherea na model PoS, který by znamenal konec těžby této kryptoměny. Rovněž se povedlo odemknout vyšší procento výkonu GeForce pro těžbu a také se začal jejich potenciál využívat na sto procent díky těžbě dvou kryptoměn naráz. Právě to tedy mohlo mít za následek prudké snížení zájmu o CMP.

NVIDIA přitom dle THW uvádí , že nemůže předpovídat zájem o CMP, který dle ní závisí hlavně na hodnotě Etherea a jiných kryptoměn. To je samozřejmě nesmysl, neboť kdyby šlo právě o hodnotu kryptoměn, pak by prodeje CMP musely v posledním kvartálu být naopak velice vysoké.

Dále se také dozvídáme, že prodej levných neherních GPU pro OEM klesl, neboť NVIDIA podobně jako AMD nyní raději vyrábí dražší produkty, z nichž plynou vyšší zisky, což jsou v jejím případě výkonnější GeForce. V posledním kvartálu 2022 by tržby přitom měly dosáhnout cca 7,4 miliard dolarů.



