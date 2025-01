Nvidia uvádí GeForce RTX 5000 s Blackwellem, mají 2slotové chladiče a zajímavé ceny

Přichází nové grafické karty Nvidia s architekturou Blackwell. Tu známe z výpočetních karet a nyní míří i do herních PC. Objevují se totiž nové GeForce RTX 5000, a to v podobě modelů vyššího mainstreamu a high-endu, konkrétně RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090. Novinkou je např. technologie DLSS 4 (Super Resolution DLAA, Ray Recontruction a Multi Frame Generation) a v některých případech by nové grafiky měly nabízet až 2× vyšší herní výkon než předchozí generace. Máme zde také nové Tensor Core 5. generace, nová jdou také RT jádra 4. generace. Grafické karty jsou nyní určeny pro rychlejší sloty PCIe 5.0, mají nový enkodér NVENC 9. generace a dekodér NVDEC 6. generace. Nová řada nadále podporuje akceleraci videa AV1, rozhraní DX12 Ultimate a nově také CUDA ve verzi 12.8.

Většina úniků z posledních dní se vyplnila, a tak je vrcholem GeForce RTX 5090, monstrum s 21.760 CUDA jádry (nárůst o 33 %). Díky optimalizacím Tensor jader pro ještě efektivnější výpočty úloh umělé inteligence se můžeme těšit na výkon 3352 AI TOPS (předchůdce 1321 AI TOPS). Frekvence novinky šly překvapivě dolů, základní takt se snížil z 2,23 GHz na 2,01 GHz, Boost frekvence pak z 2,52 GHz na 2,41 GHz. Polepšily si paměti, ty mají 32 GB na 512bitové sběrnici, jde o typ GDDR7. Zatímco mezi RTX 4080 a 4090 byla poměrně velká mezera, v případě RTX 5080 a 5090 je už RTX 5090 vyloženě naprosto jiná liga samou pro sebe. Ostatně tak ani nepřekvapí navýšení ceny na 1999 USD. Také spotřebou se dostává na šílených 575 W. Přesto si vystačí s 2slotovým chladičem a předčasné stesky lidí v diskuzích, kteří předpovídali 4 i více slotů, se tak nevyplnily.



Naproti tomu GeForce RTX 5080 udržuje high-end v rozumných mezích. Jde v podstatě o polovinu RTX 5090. Má 10.752 CUDA jader (předchůdce 9.728, resp. 10.240 v Super variantě) a takty 2,3 GHz v základu, resp. 2,62 GHz v Boostu (předchůdce 2,21/2,51 GHz, resp. 2,29/2,55 GHz), takže ve výsledku dosahuje výkonu 1801 AI TOPS. Mnohé zklamalo zachování 256bitové sběrnice a 16GB kapacity pamětí, nicméně s 30Gbps čipy tu máme pěknou propustnost 960 GB/s. Spotřeba stoupla ze 320 W na 360 W.

Cena byla velkým strašákem, spousta lidí očekávala okolo 1500 USD. Nakonec je 999 USD, což je o 200 USD méně než zaváděcí cena u RTX 4080, nicméně stejně jako u vylepšené RTX 4080 Super. První reakce veřejnosti na cenovku RTX 5080 jsou veskrze příznivé a viděl jsem spoustu názorů, kdy lidé uvažující o RTX 5070 Ti nyní uvažují o silnější RTX 5080.



GeForce RTX 5070 Ti má stejný čip GB203, což znamená, že má mnohem blíže k RTX 5080 než RTX 5070. Najdeme tu 8.960 CUDA jader (předchůdce 7.680, resp 8.448 v Super verzi). Při taktech 2,3 GHz, resp. 2,45 GHz v Boostu (předchůdce 2,31/2,61 GHz) dosahuje výkon 1406 AI TOPS. Díky stejnému čipu tu zůstala i stejná 16GB paměť GDDR7 na 256bitové sběrnici, nemá akorát tak moc vysoký takt. Spotřeba vzrostla z 285 W na 300 W. Cena byla stanovena na 749 USD.



Nakonec je tu GeForce RTX 5070. Ta si 5.888 CUDA jader polepšila jen mírně na 6.144 jader (má tedy méně než RTX 4070 Super), takty šly nahoru na 2,16 GHz, resp. 2,51 GHz v Boostu (předchůdce 1,92/2,48 GHz). Stejně jako u předchozí generace, i zde bohužel zůstává 192bitová sběrnice, a tedy jen 12 GB paměti. Ta je ale rychlejší díky čipům GDDR7. Spotřeba je nyní 250 W. Nejslabší nově představená GeForce vyjde na 549 USD.



Nvidia zveřejnila i grafy, ty jsou ale postaveny na zvýraznění výkonu při využití ray-tracingu. Čistý rastrovací výkon karet ale určitě nebude tak výrazně lepší (ostatně takty ani počty jader se s výjimkou RTX 5090 nijak zásadně nezměnily), takže zde si budeme muset počkat na první recenze.