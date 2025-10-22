>
Nvidia uvedla 72GB verzi karty RTX PRO 5000
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nvidia představuje novou verzi své výpočetní karty RTX PRO 5000 Blackwell. Ta výchozí měla 48GB VRAM, ale ani to nemusí být dost. Novinka tak dostává 72 GB.
Výpočetní grafické karty obvykle potřebují spoustu paměti a pro úlohy umělé inteligence to platí dvojnásob. Nvidia proto vylepšuje své výpočetní karty RTX PRO 5000 Blackwell. Ty byly doposud dostupné se 48 GB GDDR7 paměti s podporou ECC, nově se ale objevuje i varianta s kapacitou navýšenou o dalších 50 %, tedy na výsledných 72 GB VRAM. Ty běží nadále na 512bitové sběrnici, což vzbuzuje otázky, jak je to vlastně zapojeno a jaké velikosti čipů jsou použity Paměťová propustnost je u obou verzí 1344 GB/s. Větší paměť by měla pomoci pojmout větší LLM, 3D modely a podobně s menším množstvím karet.
Samotné GPU má 14080 CUDA jader, tedy výrazně méně než RTX 5090 s 21760 jádry. Najdeme tu Tensor Core 5. generace, RT Core 4. generace a výkon dosahuje 2064 AI TOPS (pro zajímavost, RTX 5090 má 3352 AI TOPS), 65 TFLOPS v FP32 (RTX 5090 je na 104,8 TFLOPS) a 194 TFLOPS pro ray-tracing. Nvidia neudává takt, ale porovnáním teoretických výkonů vychází Boost na zhruba 2,29 GHz. Nižší počet jader i nižší frekvence se podepisují na výrazně nižší spotřebě 300 W. Chladič je dvouslotový dmychadlový, aby zajišťoval vysoký výkon i v konfiguracích více karet naskládaných těsně k sobě. Napájení pak zajišťuje 16pinový konektor.
Karty jsou určeny pro rozhraní PCIe 5.0 x16, mají 4 DisplayPorty 2.1b s možností čtyř 4K/120Hz výstupů, čtyř 5K/60Hz nebo dvou 8K/60Hz. Máme tu 3 enkodéry NVENC 9. generace, 3 dekodéry NVDEC 6. generace a co se týče grafických rozhraní, najdeme zde podporu pro DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6 a Vulkan 1.3. V případě těch výpočetních tu máme DirectCompute, CUDA 12.8 a OpenCL 3.0.
Zdroj: nvidia.com