Nvidia uvedla čínskou GeForce RTX 4090 D, počet SM se snižuje na 114

USA uvalily na Čínu ban ohledně prodeje výkonného hardwaru s americkými technologiemi, který by mohl být využit ke trénování a běhu systémů AI. Sem spadly nejen výpočetní karty, ale dokonce i běžná grafická karta GeForce RTX 4090. Poslední kusy se tak staly vzácnými a hodně drahými, zájem to zvedlo také o slabší RTX 4080 a konkurenční karty od AMD. Proslýchalo se však, že Nvidia si čínský trh s výkonnými grafickými kartami nenechá ujít, pozici nejvýkonnější karty neponechá na RTX 4080, ale že uvede ořezanou verzi GeForce RTX 4090 D, která bude vyhovovat zmíněným regulacím. A nyní je to tady.



Zatímco standardní RTX 4090 má 128 SM a 16384 CUDA jader a RTX 4080 disponuje 76 SM a 9728 CUDA jádry, z hlediska banu bylo jasné, že při podobných taktech by RTX 4090 D mohla mít do 116 SM. Nakonec jich bude 114, což znamená 14592 CUDA jader. Boost frekvence zůstala na hodnotě 2520 MHz, stejně tak tu máme 24 GB GDDR6X paměti s 21Gbps čipy a 384bitovou sběrnicí. Díky snížení počtu jader se lehce snížila i spotřeba, TGP se dostala ze 450 na 425 W. Karty by měly mít 3 DisplayPorty 1.4 a jeden HDMI 2.1. Oficiální cena byla stanovena 12.999 čínských juanů (41 tisíc Kč v kurzovém přepočtu).