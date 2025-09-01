>
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Pro vývojáře AI a humanoidních robotů představila společnost Nvidia nový Jetson AGX Thor Developer Kit. Ten je postaven na 14jádrovém procesoru architektury ARM.
Vývojáři AI systémů, humanoidních, ale i jiných robotů včetně těch medicínských používaných k operacím, nyní mají k dispozici novou platformu pro vývoj svých systémů. Nvidia totiž uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit. Oproti Jetson AGX Orin má mít 7,5krát vyšší AI výkon a současně zvýšit svou energetickou efektivitu 3,5násobně. Měl by mít dostatek síly a paměti na to, aby rozjel např. Nvidia Isaac GR00T N1.5 a různé LLM. Platforma má tedy mít dostatek výkonu na real-time inferenci modelů v robotech. Nvidia říká, že od roku 2014 už na platformu Jetson vyvíjelo software přes 2 miliony vývojářů a používá ji přes 7000 zákazníků (firem).
Novinka je vybavena 14jádrovým procesorem ARM Neoverse V3AE, který má 64 kB L1 datové a 64 kB L1 instrukční cache na jádro, dále také 1 MB L2 cache na jádro a sdílenou 16MB L3 cache. GPU je postaveno na architektuře Blackwell, má 2560 CUDA jader a 96 Tensor Core, výkon pro FP4 (sparse) činí 2070 TFLOPS. Systém má 128 GB 256bitových pamětí LPDDR5X s velmi vysokou propustností 273 GB/s. Dále je tu 1TB NVMe SSD s kapacitou 1 TB. Systém může kódovat najednou 6 videosekvencí 4K60p, 12 videí 4K30p nebo např. 24 videí 1080p60. U dekódování tu máme např. 4 videa v 8K30p nebo 10 videí 4K60p. Spotřeba je konfigurovatelná od 40 do 130 W.
Referenční deska má slot pro USB kameru, dva porty USB-A 3.2 a dva USB-C 3.1, jeden 5GbE konektor RJ-45, jeden QSFP28 pro 4 spojení s 25GbE, jeden HDMI 2.0b a DisplayPort 1.4A, nechybí ani spousta dalších průmyslových konektorů (CAN, JTAG a další). Rozměry desky jsou 243,19×112,4×56,88 mm. Cena kitu byla stanovena na 3499 USD.
