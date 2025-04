Nvidia uvolňuje další hotfix svých ovladačů, verze 576.15 opravuje nové chyby

Nvidia to v poslední době dost schytává za kvalitu svých ovladačů. Dosud v souboji s AMD platila za tu, která má drivery spolehlivější, to se ale poslední dobou mění. Od verzí 572.xx, které se objevily s novými GeForce RTX 5000, to nevypadá moc dobře. Postupně se sice daří řešit některé závažné problémy, nicméně objevilo se už několik hotfixů, kdy nové ovladače, které měly řešit staré problémy, přinesly několik nových, které bylo rovněž potřeba rychle vyřešit. A tak k novým ovladačům 576.02 byl nyní vydán hotfix 576.15, který opravuje nově zanesené chyby.

Opravuje tak v některých hrách nové chyby s blikáním stínů nebo artefakty v nich. Také odstraňuje nově zanesenou chybu při kompilaci shaderů u některých her. V neposlední řadě to byly také nesprávně nastavované frekvence v idle režimu. Ze starších chyb tu máme opravu pádů v Lumion 2024 při vstupu do renderovacího módu, odstraněna byla také chyba, kdy GPU po vzbuzení z režimu spánku mohlo přestat reportovat svou teplotu. Dále Nvidia opravila chybu černé obrazovky u mobilních variant GeForce RTX 5000 Laptop, která mohla vzniknout při ukončení režimu Modern Standby. A jako poslední tu máme opravu mikro-trhání obrazu při aktivaci V-Sync se SteamVR. Nvidia upozorňuje, že hotfixy jsou betaverze, tedy je dobré počítat s tím, že ani s nimi nemusí vše správně fungovat. I proto na stránkách stále najdete jako poslední verzi driverů tu s označením 576.02.