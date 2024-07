Nvidia v Číně letos nejspíš vydělá 12 mld. USD, a to navzdory americkým sankcím

Spojené státy americké v rámci obchodní války nechtějí, aby Čína dělala velké pokroky v umělé inteligenci, a tak je zákaz vývozu výkonných výpočetních karet jedním z prostředků boje s touto zemí. Americké vládě do toho ale "hází vidle" samotné americké společnosti, jako je např. Nvidia. Ta totiž vždy při změně podmínek představí takové karty, které se do nových restrikcí vejdou, díky čemuž může i nadále vyvážet stále poměrně výkonné akcelerátory. Jedním z nich je i Nvidia H20 ve speciální variantě pro Čínu. Zde se totiž předpokládá, že by Nvidia v Číně mohla letos prodat okolo 900 tisíc kusů těchto upravených akcelerátorů. Ty sice nejsou nejdražší na trhu, ale ani 10-13 tisíc USD za kus není málo a v součtu je to nemalá suma.

Výsledkem je, že by to do kapsy společnosti mohlo přinést příjmy až 12 mld. USD (nikoli zisky). Zde dodejme, že za minulé čtvrtletí měla divize Data Center příjmy ve výši 22,6 mld. USD a za rok 2024 by se příjmy této divize možná mohly dostat i přes 100 mld. USD, takže Čína by se na tomto čísle navzdory restrikcím mohla podílet skoro z desetiny.



Nvidii zde v Číně "konkuruje" z domácích akorát Huawei s akcelerátorem Ascend 910B. Jenže těch se v roce 2024 prodá nejspíš jen kolem 550 tisíc, Huawei jich není schopen vyrobit dostatečné množství, a svým výkonem nejsou tyto akcelerátory příliš vhodné pro trénování, jako spíše pro inferenci algoritmů AI, a to ještě ne těch nejnáročnějších.