Nvidia v Evropě snižuje ceny většiny GeForce RTX 5000

Pokud si chcete pořídit novou grafickou kartu od Nvidie s architekturou Blackwell, máte už docela dost možností. I v ČR se dají sehnat skladem karty GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti a RTX 5080, větší problém je akorát s RTX 5090. Dobré zprávy máme ale i z cenového hlediska. Čím výkonnější karta je, tím větší je sice rozdíl cen od doporučené ceny MSRP pro základní modely, nicméně i toto se zlepšuje. Např. GeForce RTX 5070 už dnes seženete pod 17 tisíc Kč více než jen v jednom obchodě, přičemž MSRP je 16.449 Kč. Pozitivním signálem je ale také i samotné snížení oficiálních cen MSRP. Může za to slábnoucí dolar. Např. od konce února spadl z 24 na 23 Kč nebo z 0,96 na 0,92 EUR.

To se projevilo např. v Německu. Zde většina karet mírně zlevnila a Nvidia upravila MSRP karet s výjimkou modelu RTX 5070 Ti. Přehled slev najdete v tabulce.



Původní MSRP Nová MSRP Změna GeForce RTX 5070 649 EUR 619 EUR -4,6 % GeForce RTX 5070 Ti 879 EUR 879 EUR +0,0 % GeForce RTX 5080 1169 EUR 1119 EUR -4,2 % GeForce RTX 5090 2329 EUR 2229 EUR -4,3 %

Jak vidíme, ceny byly sníženy o zhruba 4,5 % a pokles zaznamenaly i britské ceny. Pokud jde o ČR, zde se zatím změny neprojevily, nicméně můžeme odhadnout, kam by mohly spadnout, pokud by následovaly německý trend. V případě GeForce RTX 5070 by se dal čekat pokles z 16.449 Kč na cca 15.700 Kč. U RTX 5070 Ti se patrně zůstane na 22.399 Kč (víme ale, že dnes v obchodech zpravidla není pod 26 tisíc). Silnější RTX 5080 by mohla spadnout z dnešních 29.999 Kč na zhruba 28.700 Kč. A nakonec u nejsilnější RTX 5090 by to mohlo znamenat pokles z 59.599 Kč na cca 57.000 Kč. Každopádně poslední dva zmíněné modely jsou v obchodech i u nejlevněji nabízených verzí zpravidla o nějakých 25 % nad MSRP, takže se k ní patrně jen trošku přiblíží, ale stále budou hodně daleko.