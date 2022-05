NVIDIA vydala pro Kepler nové ovladače, opravují bezpečnostní chyby

Grafické karty NVIDIA generace Kepler jsou už deset let staré, ale samozřejmě ne všechny, neboť čipy GK10x byly používány ve dvou řadách GeForce 600 a 700 společně se staršími Fermi (GF10x). Až poté NVIDIA v řadě GeForce 900 (Maxwell) značně zjednodušila svou nabídku a především ji sjednotila pod jednou generací čipů GM20x, v čemž pokračuje až dodnes.

Nové ovladače GeForce Security Update Driver verze 473.47 tak navazují na poslední ovladače 470, které byly ještě určeny pro GeForce GTX 600 a GTX 700. Nejde tu o žádné nové funkce či herní optimalizace, ale řešení bezpečnostních chyb, jichž se nastřádalo poněkud víc.

Máme tu tak řadu chyb označených ID CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) a rozdělených do třech skupin. Celkově pak mohou mít za následek spuštění škodlivého kódu, únik dat, manipulaci s nimi či DoS (denial of service), přičemž závažnost těchto chyb má na vzestupné stupnici od 0 do 10 hodnoty mezi 4,1 a 8,5 bodů.

Koho tedy bezpečnostní stránka nezajímá, pak se vůbec nemusí obtěžovat si nové ovladače instalovat. NVIDIA by přitom měla své karty s čipy Kepler tímto způsobem podporovat až do roku 2024. Na nové ovladače s herními optimalizacemi tak můžeme už dávno zapomenout, ale pokud se opět do roku 2024 vyskytnou nějaké bezpečnostní chyby, měly by být rovněž opraveny.