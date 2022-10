Nvidia vyšetřuje první případy roztavených kabelů u GeForce RTX 4090

Nvidia začala vyšetřovat potenciální problém se svými novými grafickými kartami GeForce RTX 4090. U řady RTX 4000 se totiž ve standardu přešlo na nové 16pinové napájecí konektory (12VHPWR) schopné dodat až 600 W. Jenže tady nastává problém. Tohle je standardem nových zdrojů formátu ATX 3.0 s konektory PCIe Gen 5, takže uživatelé počítačů se zdroji ATX 2.0, a takových je drtivá většina, musí využívat dodávané redukce. Jenže jak "procpete" 600 W pomocí původních 8pinových konektorů, které zvládnou jen 150 W? Řeší se to částečně tím, že redukce spojují dva až čtyři tyto 8pinové konektory do výsledného 16pinového. Matematika ale jasně říká, že v případě redukcí se dvěma nebo třemi konektory tu něco stále nesedí.



2×8pinový konektor by teoreticky měl dodat 2×150 W, tedy 300 W, což je stále velmi daleko do požadovaných 600 W. 3×8pinový se 3×150 W = 450 W je na tom o něco lépe, ale pořád je to málo. První testy ukázaly, že takové zapojení vytváří obrovskou zátěž a v případě 2×8pinového konektoru jde při 600W zátěži oběma cca 300 W, zatímco jsou stavěny jen na 150 W. Tedy jimi prochází dvojnásobek toho, co by mělo být možné. U 3×8pinového byla zkoušena zátěž 450 W, což by v teoretické rovině měly zvládat. Jenže se zjistilo, že zátěž je nerovnoměrná, a přes jeden 8pinový konektor šlo přes 282 W (+88 % nad limit), zatímco ostatníma dvěma necelých 95 W a 77 W.

Navíc se ukázalo, že tyto konektory jsou citlivé na ohýbání, což je obrovským problémem při velikosti karet. Tuhé kabely se v úzkých skříních velmi rychle ohnou o bočnici skříně a vytváří na konektor i mechanický tlak. PCI-SIG varovalo, že tyto dva problémy mohou vést k bezpečnostním rizikům. A vypadá to, že se nemýlí.