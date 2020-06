NVIDIA vyslala do světa TU106 na kartách GTX 1650

Dle informací z poloviny června mělo jít o grafické karty GeForce GTX 1650 vybavené čipy TU116 a dokonce i TU106. Na tomto GPU je založena dokonce i GeForce RTX 2070 a jde o čip složený ze 10,8 miliard tranzistorů na rozdíl od obvyklého GPU pro dané karty, které má 4,7 miliard tranzistorů. Jde tak od NVIDIE na první pohled o značně přestřelený výběr, který jen ukazuje na to, že nyní už jde o vyprazdňování skladů od GPU, která budou brzy nepotřebná.

My se pochopitelně nedozvíme, zda GPU TU106 na kartách jako GALAX GTX 1650 Ultra skutečně nemají na to, aby se uplatnila i na silnějších modelech. Těžko ale tomu tak bude, protože to by musela být vadná více než polovina jader CUDA plus veškerá jádra RT a Tensor, aniž by byly zasaženy nezbytně potřebné části čipu.

GALAX GTX 1650 Ultra je založena konkrétně na čipu TU106-125, který tak má o 61 % méně CUDA jader než verze TU106-400 na kartách RTX 2070. Čili NVIDIA, ač se s touto skutečností sama nikde nešíří, evidentně začala s konečným čištěním skladů od GPU, jež by pak mohla mít velký problém udat a je zřejmé, že lepší je pro ni prodat je alespoň na low-endu, než je následně odepsat.

Kam si ale máme zařadit GALAX GTX 1650 Ultra ve společnosti jiných GTX 1650? V podstatě jde jen o variantu modelu GTX 1650 s paměťmi GDDR6, která má stejné specifikace, čili takty GPU i paměťový subsystém se 4 GB GDDR6 a liší se pouze v tom, že má o 15 W vyšší TDP, čili 90 W. Proto této kartě nestačí jen napájení ze samotného slotu PCIe x16 a potřebuje jeden šestipinový konektor PCIe.



GeForce GTX 1650 "Ultra" TU106 GeForce GTX 1650 TU116 GeForce GTX 1650 GDDR6 GeForce GTX 1650 GPU architektura Turing (TU106) Turing (TU116) Turing (TU117) Turing (TU117) CUDA jádra 896 896 896 896 Texturovací jednotky 56 56 56 56 ROP 32 32 32 32 Základní takt 1 410 MHz 1 410 MHz 1 410 MHz 1 485 MHz Turbo 1 590 MHz 1 590 MHz 1 590 MHz 1 665 MHz Rychlost pamětí 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 8 Gbps Kapacita/typ pamětí 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR6 4GB GDDR5 Sběrnice 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Propustnost pamětí 192 GBps 192 GBps 192 GBps 128 GBps L2 Cache 1MB 1MB 1MB 1MB TDP 90W 75W 75W 75W Počet tranzistorů 10,8 miliard 6,6 miliard 4,7 miliard 4,7 miliard Velikost čipu 445 mm² 284 mm² 200 mm² 200 mm²

výpis ze stránek výrobce (špatně uvádí modelové označení a kapacitu RAM) Zdroj: VideoCardz

Ceny souvisejících / podobných produktů: