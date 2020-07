NVIDIA vysoké škole připraví nejvýkonnější superpočítač pro AI

Projekt v celkové hodnotě kolem 70 milionů dolarů bude z větší části financován právě NVIDIÍ, přičemž 25 milionů dolarů poskytne přímo ona a dalších 25 pak spoluzakladatel firmy Chris Malachowsky a aktuální NVIDIA Fellow, který je zároveň absolvent University of Florida, jež bude superpočítač provozovat. Právě ta pak poskytne zbylých 20 milionů.

University of Florida z této spolupráce získá superpočítač, který pro účely AI nabídne výkon 700 PetaFLOPS, což by jej mohlo zdánlivě zařadit na první místo v žebříčku TOP 500, ale tak tomu rozhodně není. V TOP500 se počítá s výkonem ve Full Precision (FP64), zatímco v případě AI výpočtů jde spíše o Half Precision (FP16), čili nejsou FLOPS jako FLOPS. I tak jde ale o velice slušný výkon.

Univerzita se konkrétně chystá rozšířit schopnosti svého již fungujícího superpočítače HiPerGator s využitím nové architektury NVIDIA DGX SuperPOD a že jde dle zprávy o "nedávno představenou architekturu", lze usuzovat, že jde o verzi s čipy Ampere A100.

Ze starší zprávy firmy NVIDIA se také dozvíme , že právě 700 PetaFLOPS AI výkonu poskytuje hardware čítající celkem 140 systémů DGX A100 s 1120 GPU NVIDIA A100 a dále do něj patří 170 přepínačů Mellanox Quantum 200G InfiniBand, 15 km optických kabelů a výkonné úložiště s kapacitou v řádu petabajtů. Přinejmenším s ohledem na počet DGX A100 by to tak mělo odpovídat i pro rozšíření superpočítače HiPerGator.