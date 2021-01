NVIDIA žádá výrobce, aby udávali TGP a takty mobilních grafických karet

NVIDIA v prvé řadě říká, že značku Max-Q v zásadě neruší, nicméně efekt je takový, že jednotlivé modely notebooků už takové označení nebudou využívat, přičemž rozdíly mezi výkonem karet v různých implementací zůstanou. Každý výrobce notebooku si prostě a jednoduše bude moci v rámci stanovených mantinelů nastavit co chce, a NVIDIA jim tak silně doporučuje, aby ve specifikacích zmiňovali takty a další relevantní informace.

Ze zveřejněné tabulky je přitom vidět, že půjde o velice zásadní informace, ostatně naše mobilní RTX 3080 může mít nastaveno TDP i přes 150 W, anebo také jen 80 W, takže dopad na pracovní takty a na výkon tak bude obrovský.

Jak ukazuje další obrázek, Max-P a Max-Q verze opravdu nemizí, jenomže zákazníkovi to nebude zrovna k užitku, když takové označení na svém notebooku stejně neuvidí. NVIDIA také slibuje, že AI systém v Dynamic Boost 2.0 bude neustále upravovat napájecí schéma s ohledem na zátěž s ohledem na CPU, GPU a paměť GPU. Je ale jasné, že pokud bude brát z jednoho malého soudku, výkon jednoduše nemůže být takový, jako když příděl wattů bude téměř dvojnásobný.

NVIDIA tedy vyzvala výrobce notebooků k tomu, aby zákazníkům dali možnost se v této nabídce snadno orientovat a jasně zmiňovali i podporované technologie jako Advanced Optimus, Dynamic Boost 2 a jiné. Tato výzva ale zatím nepadla na úrodnou půdu, jak vysledoval server VideoCardz u firem Gigabyte, MSI, Razer, Lenovo či Asus. Tyto všechny aktuálně zmiňují pouze základní verzi grafické karty a přinejlepším doplňují kapacitu paměti.

Čili pokud sama NVIDIA myslí péči o své zákazníky opravdu vážně, měla by se sama aktivně zasadit o to, aby výrobci používající její produkty tyto informace sdělovali v základních specifikacích, neboť v současné podobě je to stejné, jako bychom si měli koupit počítač třeba s Core i7 10. generace a výrobce nám nesdělil, o jaký konkrétní model jde. Je ale jasné, že v konečném důsledku to bude vždy záviset na samotném výrobci.





