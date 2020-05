NVIDIA zažila úspěšný kvartál a vyhlíží výrazný růst tržeb

NVIDIA tak za poslední kvartál utržila 3,08 miliardy dolarů, což bylo sice mírně horší než na konci minulého roku, ale jen o procento, a to s tím, že NVIDIA má za sebou obvykle nejslabší období roku, které bylo navíc notně poznamenáno počátkem světové pandemie. A i vzhledem k relevantnímu meziročnímu srovnání, které představuje 39% nárůst tržeb a vedle toho i výrazný růst hrubé marže nad 65 procent.

To tak znamenalo velice prudký růst zisku, které se dle GAAP i non-GAAP principů více než zdvojnásobily i přes zvýšení provozních výdajů. A když k tomu přičteme i dokončenou akvizici firmy Mellanox Technologies (7 miliard dolarů), která má pomoci NVIDII udržet na trhu se superpočítači, není divu, že Jensen Huang minulý kvartál označil za výtečný.

NVIDIA má navíc před sebou nástup generace Ampere, která bude představovat její první 7nm GPU. Akcelerátorové verze Ampere jsou již aktuální a začínají proudit k zákazníkům, ovšem na herní verze si ještě počkáme a lze předpokládat, že ty zasáhnou spíše až do posledního kvartálu tohoto roku.

Ovšem už nyní může NVIDIA očekávat výrazný příspěvek Mellanoxu, který si přičte ke svým tržbám. Za aktuální kvartál totiž očekává tržby 3,65 miliard dolarů, na nichž se právě Mellanox má podílet více než deseti procenty.

Za zmínku stojí také rekord datacentrové divize firmy, která poprvé překročila hranici tržeb jedné miliardy dolarů a právě díly Mellanoxu budou produkty pro datová centra a servery obecně pro NVIDII tvořit mnohem významnější podíl tržeb, než tomu bylo doposud.

Naopak v případě herních produktů představoval první letošní kvartál tržby 1,34 miliard dolarů, což znamená už výraznější mezikvartální pokles o 10 procent a meziroční růst o 27 procent. Právě zde se s největší pravděpodobností projevil pokles zájmu zákazníků spojený s pandemií, bez níž by NVIDIA nejspíše vykázala mezikvartální růst celkových tržeb.

Nakonec můžeme zmínit pár údajů o službě GeForce NOW, která aktuálně nabízí výběr z cca 650 her, které by mělo v dohledné době rozšířit dalších 1500 titulů. Počet registrovaných uživatelů pak od února dosáhl cca dvou milionů.

Zdroj: TZ NVIDIA via techPowerUp

