Nvidia zve na CES 2025 a 50hodinovou LAN párty, napovídá tak uvedení RTX 5000

I kdyžpřímo neřekla, že chce uvést grafické kartyna veletrhu CES 2025, zatím vše nasvědčuje tomu, že se tak stane. Jensen Huang zde bude mít keynote, na kterou společnost Nvidia zve jako náhled do budoucnosti. Má se odkazovat na 25 let historie hraní s grafickými kartami GeForce (první GeForce 256 byla představena před čtvrt stoletím ) a současně připravila akci. Má jít o 50hodinový herní maraton a jistě se vkrádá otázka, zda zrovna oněch 50 hodin nemá něco společného s tím, že by se tu mohly představit grafické karty GeForce RTX řady 50. Očekává se uvedení high-endových GeForce RTX 5090 a 5080, nevylučuje se ani RTX 5070, i když zde se spekuluje, že ta by mohla přijít o něco později, patrně v únoru. Jedna z nich se patrně postarala o renderování traileru ke hře The Witcher IV, který zmiňuje, že byl vytvořen pomocí zatím neoznámeného GPU Nvidia GeForce RTX.