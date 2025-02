Nvidie pro Čínu jdou možná přes Singapur, fakturuje se tu 20× více karet, než kolik se dodá

Úspěch čínské umělé inteligence DeepSeek překvapil svět. I když tvůrci chatbota říkají, že je naprogramován tak efektivně, že mohl být natrénován na podstatně slabším hardwaru než u konkurence, stále je tu podezření, že se firma dostala ke grafickým kartám Nvidia, které v Číně kvůli americkému banu nemají co pohledávat. Podezření padlo na to, že by sem karty mohly proudit přes Singapur. Podezřelé je to, že přes Singapur se fakturuje 22 % celosvětových příjmů Nvidie, což je na takovou zemi šíleně vysoké číslo, přitom zde fyzicky skončí jen zhruba 1 % produktů.

Tento zhruba 20násobný rozdíl by mohl být způsoben tím, že firma se sídlem v Singapuru nakupuje a účtuje přes tuto zemi, zboží ale ve výsledku dodá do země jiné, v tomto případě možná do Číny. Sama Nvidia ve svých dokumentech upozorňuje, že ve finančních zprávách uvádí zemi, která produkty zaúčtovává, což ale nemusí odpovídat adrese dodání. Dokonce i přímo v dokumentu 10-Q explicitně říká, že většina dodávek spojených se Singapurem končí v jiných zemích než v Singapuru a samotné dodávky přímo do této země jsou nevýznamné.

Když se podíváme na finanční výsledky za poslední čtvrtletí, tak Nvidia měla celosvětové příjmy 35,1 mld. USD, přičemž do USA šlo účetně zboží za 14,8 mld. USD (42 %) a do Singapuru za 7,7 mld. USD, což je 22 % celosvětových příjmů. Čína včetně Hong Kongu oficiálně odebrala zboží za 5,4 mld. USD (15 %), což není málo, a zde je nutné podotknout, že ne všechny AI akcelerátory jsou zde zakázány. Tchaj-wan dělá dalších 5,2 mld. USD (15 %) a do všech ostatních zemí mimo výše uvedené pak putuje zboží za pouhopouhých 2,0 mld. USD (6 %). Zda je to ale opravdu praktika, která se zde využívá k tomu, aby se do Číny dostaly i výkonnější karty, než jaké by se měly, to se teprve ukáže.