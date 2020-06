NZXT chystá také desky s čipsetem Z490 pro "tematické sestavy"

Firma NZXT si své starší desky nechala vyrábět společností ECS, což v případě těch nových platit nemusí, ale nelze očekávat, že by si je už začala vyrábět opravdu sama. Hardwarový leaker @momomo_us pro nás nyní vyšťoural fotografie ukazující podobu nových modelů s čipovou sadou Intel Z490 a paticí LGA 1200 pro nové procesory Comet Lake-S. I nadále to tak vypadá, že NZXT se bude orientovat na desky pro Intel a AMD bude opomíjet.

NZXT má v oblibě kombinovat černou a bílou barvu, což se odráží také na nových modelech, které jako obvykle budou opláštěné, a to čistě jen z designových účelů. Ostatně výrobce přímo počítá s tím, že toto opláštění umožní zákazníkům si design svých desek dotvořit a sama může později nabídnout i vlastní verze speciálních krytů, jaké nabídla už dříve (Nuka Cola a Vault Boy).

Co se týče samotných desek a jejich provedení, v tomto případě se zatím dozvíme jen základní údaje a samozřejmě také to, co nám ukáží fotografie. Máme tu celkem 12 fází napájení kolem procesorové patice, dva PCIe x16 plus tři PCIe x1 a dále pak obvyklé čtyři DIMM. Ty mají být určeny pro až 128 GB paměti na 4133 MHz.



Specifikace vůbec nemluví o případné podpoře rozhraní PCI Express 4.0, kterou by ale desky se Z490 obecně měly nabídnout, a to s budoucími procesory Rocket Lake-S. Zatím se také nedozvíme cenu, která by se ale s ohledem na předchozí verze snad měla vejít do 300 USD.

