NZXT nabízí Foundation PC bez grafické karty: zatím vám stačí APU

NZXT BLD Kits jsou tak stavebnice PC, které mají zahrnovat právě i výkonné grafické karty, jenomže ty patří mezi silně nedostatkové zboží, i když pokud jde o celé prodávané sestavy, situace je lepší, alespoň u nás. Nyní ale tato firma zřídila doplňkovou nabídku sestav, které k zákazníkovi už nepřijdou jako samostatné komponenty, ale coby složené a hotové PC, ovšem bez samostatné grafické karty.

Jde o Foundation PC založené na APU AMD Ryzen 5 5600G a myšlenka, která za tím stojí, je prostá. PC si koupíme nyní s tím, že budeme využívat integrovanou Vegu ve zmíněném Ryzenu, což postačí na méně náročné hry. A až někdy později si dokoupíme grafickou kartu.

Dle NZXT nám tak Foundation PC může posloužit třeba pro hraní Fortnite (70 FPS) či League of Legends (180 FPS), pokud se spokojíme s Full HD a spíše středními detaily. APU kalibru AMD Ryzen 5 5600G pak jistě dokáže nakrmit i výkonnou grafickou kartu, aniž by ji nějak výrazně omezovalo v rozletu. Problém ale je, kde ji sehnat za rozumné peníze.

Grafické karty se samozřejmě sehnat dají, pokud jsme připraveni za ně utratit mnohem více, než kolik by správně měly stát. Foundation PC je tak pro optimisty, kteří věří, že budou mít v dohledné době možnost si svou grafiku pořídit za rozumné peníze a do té doby si vystačí s integrovanou Vegou. Pokud si ale pro ně osud nepřichystá nějakou výjimečnou příležitost, tak to vypadá spíše tak, že se načekají ještě dlouho. Ale kdo ví, přece jen máme před sebou nástup karet Intel Arc Alchemist, které přinejmenším přinesou další možnost výběru.

Foundation PC krom zmíněného APU využívá 500GB NVMe SSD, 16 GB paměti DDR4 a pochopitelně také vhodně dimenzovaný 650W zdroj s 80Plus Bronze. Pokud je dostatečně kvalitní, měl by bez problémů utáhnout i aktuální grafický hi-end, takže pozdější upgrade by opravdu měl spočívat jen v zapojení grafické karty.



