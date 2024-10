Objevil se Intel Core 7 250H v testu, vypadá to na přejmenované Core i7-13800H

Intel nám to s procesory vůbec neusnadňuje a dělá nám v nich stále větší a větší nepořádek. Nyní např. očekáváme procesory Core Ultra 200, které se už objevily v podobě mobilních modelů Lunar Lake, nicméně čekají nás i jako Arrow Lake, přičemž tato řada bude nejen v mobilních, ale i desktopových verzích. Jenže ono to nebude tak jednoduché. Pod podobně znějící řadu, ale jen s vypuštěním slovíčka Ultra, totiž zamíří další série, a to Core 200. A tady je už třeba dávat pozor, neboť nepůjde o nic z řad Lunar nebo Arrow Lake, nýbrž o další refresh starší řady Raptor Lake. Zde připomeňme, že zatímco v desktopu jsme Raptor Lake Refresh měli, v mobilní variantě se objevil jen v podobě nejvýkonnějších modelů HX.



Nyní se objevil záznam z benchmarku Geekbench 6.3.0, kde byl zmíněn procesor Intel Core 7 250H. Problémem je, že jeho specifikace jsou dost podezřelé. Má 14 jader a 20 vláken, což odpovídá konfiguraci 6P+8E. Základní takt činí 2,5 GHz, maximální takt je 5,2 GHz. Obsahuje 24 MB L3 cache a benchmark i zmiňuje, že jde o řadu Raptor Lake. Když se podíváme do specifikací Intelu, zjistíme, že úplně stejné specifikace má už skoro 2 roky starý procesor Intel Core i7-13800H. Otázkou je, zde dojde k nějakým výraznějším změnám, než je jen "přelepení" názvu.

V jednovláknovém testu dosáhl výkonu 2.415 bodů, což ho dostává zhruba na úroveň slabších desktopových procesorů Core 14000 (i3-14100, i5-14400), je o trochu slabší než mobilní Core i7-14650HX a 14700HX. O trochu vyšší výkon má AMD Ryzen 9 7940HS, Core 7 250H naopak mírně překonává Ryzen 7 7840HS. Vícejádrový výkon dosáhl 13.201 bodů, což jsme zhruba na úrovni Core i5-14500 (ten má také 14 jader) a mobilního Core i7-14650HX (16 jader), mírně překoná AMD Ryzen 5 7600X (6 jader), ale už mu trochu chybí síly na mobilní Ryzen 9 7845HX (12 jader).