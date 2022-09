Objevil se snímek chladiče nové GeForce RTX 4090 Ti se 3 ventilátory

Další únik, který se týká grafických karet Nvidia s architekturou Ada Lovelace (GeForce RTX 4000), zveřejnil známý leaker Greymon55. Mělo by jít o grafickou kartu GeForce RTX 4090 Ti, tedy o vlajkovou loď celé řady. Ta by měla mít čip AD102 s plným počtem 144 SM a 18432 CUDA jader. Počítá se s 96 MB L2 cache a celkem 384 jednotkami ROP. O výrobu se má postarat TSMC pomocí procesu 4N. Přesto se očekává enormní spotřeba karty, která by podle některých mohla atakovat hranici 600 W.



Vyobrazený chladič tak má 3 ventilátory a zabírá 3 pozice, nicméně zůstává otázkou, zda vůbec zvládne takovou spotřebu rozumně uchladit. Počítá se s tím, že 600 W by měl zvládnout napájet jeden 16pinový konektor Gen5, ale přetaktované edice karet některých výrobců pravděpodobně pro jistotu sáhnou po dvou. Radost nám navíc kazí fakt, že toto podle všeho nebude finální vzhled chladičů produkčních karet. Na to vypadá chladič hodně obyčejně a dá se předpokládat, že si Nvidia dá hodně záležet na jejich vzhledu, aby nové GeForce zaujaly nejen výkonem, ale také tím, jak vypadají. Připomeňme ještě, že se počítá s 24 GB GDDR6X 24Gbps paměti na 384bitové sběrnici, což by mělo zajistit celkovou propustnost 1,152 TB/s.