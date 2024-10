Objevil se test Ryzenu 7 9800X3D, vypadá to na takt až 5,3 GHz a velký nárůst výkonu

Za pár dní, 7. listopadu, by měly být představeny nové Ryzeny 9000X3D vybavené 3D V-Cache. Tyto procesory míří především do herní oblasti, kde se zvýšená kapacita L3 cache podepisuje na vyšších snímkovacích frekvencích ve hrách, a to zejména těch minimálních (minimalizuje propady snímkovací frekvence). V těchto dnech se objevilo několik různých záznamů testů tohoto procesoru v benchmarku Geekbench 6.3.0, kde byly celkem tři systémy a pět výsledků.

Z nich vyplývá, že tento procesor s 8 jádry a podporou 16 vláken má 8 MB L2 cache (1 MB na jádro) a 96 MB cache 3. úrovně (32 MB klasické L3 a 64 MB 3D V-Cache). Současně se opětovně potvrzuje, že se základní frekvence zvyšuje ze 4,2 GHz na 4,7 GHz. Pokud jde o Boost, tady se v minulosti mluvilo o taktu 5,2 GHz pro všechna jádra i jedno jediné, nicméně výsledky benchmarků ukazují, že se procesory dostaly až k 5,3 GHz. Je tak možné, že single-core Boost bude nakonec trochu vyšší. Připomeňme, že předchůdce ho měl na 5,0 GHz.

Jaké tedy byly výsledky? Ty uniklé se překvapivě dost shodovaly a v jednovláknovém testu se většina z nich dostala lehce nad hranicí 3.300 bodů (nebo jen těsně pod). Pro srovnání, předchozí Ryzen 7 7800X3D měl v tomto testu jen 2.725 bodů, takže tu mluvíme asi o 21% navýšení výkonu. To je opravdu velmi pěkné číslo. Vícevláknové výsledky byly obvykle v rozmezí 18.200 až 18.500 bodů. Také tady pozorujeme značný nárůst výkonu, předchozí varianta měla 15.155 bodů, takže i v tomto případě mluvíme o zhruba 21% nárůstu. Zdá se, že se nám tu rýsuje nový šampion, který převezme titul nejlepšího herního procesoru na trhu, přičemž by mohl nabídnout i solidní aplikační výkon.