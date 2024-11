Objevil se záznam o AMD Ryzen Krackan Point v nezvyklé konfiguraci 3+3 jader

Společnost AMD chystá spoustu nových procesorů. Mezi nimi jsou jak výkonné procesory, tak i ty mířící do levnějších notebooků. V mobilním low-endu by měl v budoucnu figurovat Krackan Point, nástupce dnešních Hawk Point. Zatímco Strix Point dnes obsahuje až 12 jader a Strix Halo jich bude mít až 16, Krackan Point by měl končit na 8 jádrech. Nyní se v benchmarku Geekbench 6 objevil záznam z jednoho z inženýrských vzorků tohoto procesoru. Má se za to, že by mohlo jít o AMD Ryzen 5 AI 340. Přesně označení modelu nebylo uvedeno, a tak jde jen o domněnky.

Tento procesor má totiž jen 6 jader a předpokládá se, že takový počet by měl patřit do řady Ryzen 5, zatímco 8jádrovým modelem Krackan Point by měl být Ryzen 7 AI 350. U něj bychom měli najít klasickou konfiguraci 4 jader Zen 5 a 4 jader Zen 5c. V případě šestijádra ale benchmark ukazuje docela nezvyklou konfiguraci. Nejde ani o 4+2, ale ani o 2+4, nýbrž o 3 jádra Zen 5 a 3 jádra Zen 5c. U procesoru se předpokládá přítomnost výkonného NPU s teoretickým výkonem 50 TOPS a GPU architektury RDNA 3.5 se 4 CU, což sice rozjede nějaké ty hry, ale vyloženě herní procesor to nebude. To se předpokládá spíše od výše zmíněného Ryzenu 7 AI 350, který by měl mít už 8 CU. Tam se také očekává, že se stane základem procesorů pro mobilní herní konzole jako Ryzen Z2 Extreme. Samotný benchmark ukázal jen výkon NPU, a to 2019 bodů v Single Precision, 1276 bodů v Half Precision a 3773 bodů v Quantized Score. Tato čísla nám ale o výkonu samotného CPU nic neřeknou.