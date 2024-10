Objevila se data mobilního Raptor Lake Refresh, Core 270H poběží až na 5,8 GHz

Společnost Intel dělá v mobilních procesorech obrovský nepořádek. Jako by nestačily stávající řady Raptor Lake, Meteor Lake, nový Lunar Lake a Arrow Lake, který se má objevit počátkem roku, Intel chystá ještě refresh nejstarší zmíněné řady Raptor Lake. Tyto procesory budou známy jako Core 200U a Core 200H, tedy bez přídomku Ultra.

Procesor

Jádra

Takt P-Core

(Base/ Turbo / max. TVB)

Takt P-Core Base

(při různých PBP) Takt E-Core

(Turbo) iGPU jádra

Takt iGPU

270H

6P+8E

2,7 GHz / 5,2 GHz / 5,8 GHz

2,1 GHz (35W) / 2,7 GHz (45 W) / 3,1 GHz (65 W) 4,1 GHz

96

1,55 GHz

250H 6P+8E

2,5 GHz / 4,9 GHz / 5,4 GHz

1,8 GHz (35W) / 2,5 GHz (45 W) / 3,0 GHz (65 W) 4,0 GHz 96

1,55 GHz

240H 6P+4E

2,5 GHz / 4,8 GHz / 5,2 GHz 1,8 GHz (35W) / 2,5 GHz (45 W) / 3,0 GHz (65 W) 4,0 GHz 64

1,55 GHz

220H 4P+8E

2,7 GHz / 4,7 GHz / 4,9 GHz 2,0 GHz (35W) / 2,7 GHz (45 W) / 3,3 GHz (65 W) 3,7 GHz 80

1,5 GHz

210H 4P+4E

2,2 GHz / 4,6 GHz / 4,8 GHz 1,3 GHz (35W) / 2,2 GHz (45 W) / 2,7 GHz (65 W) 3,6 GHz 48

1,4 GHz

250U 2P+8E 1,8 GHz / 5,4 GHz / 5,4 GHz 1,1 GHz (12W) / 1,8 GHz (15 W) / 2,6 GHz (18 W) 4,0 GHz 96 1,3 GHz 220U 2P+8E

1,4 GHz / 5,0 GHz / 5,0 GHz 0,8 GHz (12W) / 1,4 GHz (15 W) / 2,5 GHz (18 W) 3,8 GHz 80

1,25 GHz



Jejich přehled vidíte v tabulce a za zmínku stojí to, že nabídka bude začínat u úsporných modelů 220U a 250U, které nabídnou 10 jader a 12 vláken díky konfiguraci 2P+8E. Jejich základní PBP bude činit 15 W, bude ale konfigurovatelná od 12 do 18 W. Základní takty jsou sice velmi nízké, nicméně P-Core se dostanou na 5,0 GHz i výše. Mají také vysoký počet 80-96 GPU jader.

Raptor Lake -UH Refresh SKUs and clocking. pic.twitter.com/2TnSS1bo3B — Jaykihn (@jaykihn0) October 19, 2024

Modely Core 200H pak nabídnou v základu 45W PBP (jestli vše zůstane při starém, může to znamenat pravděpodobně 115W MTP), konfigurovatelná bude od 35 W do 65 W, což pochopitelně ovlivňuje základní takty. Zde bude nabídka dost různorodá, začne od 8jádra 4P+4E (12 vláken) až po 14jádro 6P+8E (20 vláken). Tento procesor překvapí tím, že navzdory svému určení do mobilní sféry je schopen běžet na opravdu velmi vysokém taktu 5,8 GHz.