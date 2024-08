Objevily se eGPU s dosud neuvedeným Radeonem RX 7800M, má 60 CU

Nabídka mobilních grafických čipů AMD je docela zvláštní. Je zde několik mainstreamových Radeonů RX 7600 a mezi nimi model RX 7700S. Nejvýkonnějším z nich je Radeon RX 7600M XT s 32 CU, taktem 2,3 GHz a 8 GB VRAM. Dalším krokem výše je pak až Radeon RX 7900M, který má 72 CU, frekvenci 1,825 GHz a 16 GB VRAM. Nyní by mezi ně mohl zavítat nový Radeon RX 7800M. Zmínka o něm se neobjevila u AMD, ale u společnosti OneXPlayer, která shání betatestery pro své externí GPU OneXGPU 2. Právě to by totiž mělo přejít z předchozího modelu RX 7600M XT na silnější RX 7800M. Mělo by tak jít o první využití tohoto GPU v nějakém produktu. Kdy a zda AMD oficiálně RX 7800M představí, zatím nevíme.



Pojďme se ale podívat na specifikace tohoto GPU. Mělo by mít čip Navi 32 s 60 CU, což ho posouvá podstatně blíže k RX 7800M (72 CU) než k RX 7600M XT (32 CU). To znamená 3840 stream procesorů a stejný počet výpočetních jednotek jako u desktopového Radeonu RX 7800 XT. Zatímco však desktopový model má 256bitovou sběrnici s 16 GB VRAM a 263W TDP, u RX 7800M se mluví o 192bitové sběrnici, 12 GB GDDR6 VRAM a nižší 180W TDP. K zařízení lze připojit až tři obrazovky, přičemž tu najdeme porty USB-C 4.0, HDMI, dva DisplayPorty, dva USB-A, Oculink, RJ-45, slot pro kartu TF a místo pro M.2 2280 SSD.

Výkon externího GPU (eGPU) by měl být dostatečný na to, aby hru GOD of War 4 rozběhal v rozlišení 2560×1600 pixelů s Ultra detaily na více než 60 fps. Red Dead Redepmtion 2 by měl také běžet na 60 fps, v tomto případě v rozlišení Full HD (1920×1200 pixelů). Zatím není jasné, kolik by měla novinka vlastně stát, až půjde do prodeje.