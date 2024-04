Objevily se úniky s 20 a 24jádrovým desktopovým procesorem Intel Arrow Lake-S

Letos by mělo dojít alespoň k částečnému uvedení nových procesorů společnosti Intel, řady Arrow Lake. V záznamech k ovladačům pro Arrow Like Client Platform se objevily zmínky o dvou procesorech této řady, konkrétně o Arrow Lake-S. Přídomek S používá Intel pro desktopové varianty. V tomto případě šlo o modely s 20 a 24 jádry. U prvního bylo těchto 20 jader tvořeno 8 výkonnými jádry P-Core (Lion Cove) a 12 úspornými verzemi E-Core (Skymont), a protože Arrow Lake už nebude podporovat technologii Hyper-Threading, půjde také o konečných 20 vláken. Základní frekvence vzorku procesoru činila 2,3 GHz, to ale jistě není konečná frekvence, na které poběží finální modely.



Druhým procesorem byl 24jádrový kousek, který zůstal na 8 výkonných P-Core, nicméně si polepšil v oblasti úsporných E-Core, kterých tu bylo 16. Celkem to tak dává 24 jader i 24 vláken. Tento procesor běžel o něco rychleji na frekvenci 3,0 GHz. Pokud jde o integrované grafické jádro, mělo by jít o Arc Xe-LPG řady Alchemist. Znovu se tak potvrzuje, že na Battlemage si budeme muset počkat minimálně na novější Lunar Lake. Pravděpodobně půjde o první desktopový procesor Intelu, který bude mít i integrované NPU pro akceleraci algoritmů umělé inteligence (prozatím ho má u Intelu např. mobilní Meteor Lake).

Co se týče jména, předpokládá se, že půjde o označení Core Ultra řady 200 (do této řady by měl spadat i budoucí Lunar Lake). Zatím se očekává, že více informací o nové generaci by se mohlo zveřejnit na konci jara (začátku června) na veletrhu Computex 2024, finální představení se ale čeká spíše v druhé polovině roku.