Objevují se již aktivní chladiče pro výkonná SSD s PCIe 5.0 a bude hůř

Společnost Phison nám před dvěma měsíci nastínila budoucnost výkonných SSD, která si výrobci pro nás chystají. Dnes už modely pro PCIe 4.0 nejsou tak výjimečné a některé už skutečně ocení, když jejich majitel bude myslet na kvalitní chlazení, aby se kontroler nepřehříval a uměle neškrtil svůj výkon. V příštím roce se ale už začnou prosazovat SSD pro PCIe 5.0, které mají mít dle Phisonu už spotřebu kolem 14 W a v další generaci (rozhraní PCIe 6.0 už je téměř připraveno) má jít rovnou o dvojnásobek.

Spotřeba či ztrátové teplo odpovídající 14 W sice nevypadá nijak hrozně, ale mluvíme tu o malých kartičkách pro M.2, které se mohou snadno nacházet v místě, kde potřebujeme mít místo vyhrazeno pro něco jiného, což může být třeba chladič procesoru nebo grafická karta. Zkrátka to vypadá, že si s výkonnými M.2 SSD užijeme ještě spoustu legrace, neboť jejich koncepce z hlediska chlazení rozhodně nevypadá jako dobře vyřešena, ostatně krom provedení slotů a celkových pozic jde i o to, že dnes se tyto sloty prostě a jednoduše cpou do všemožných zákoutí základních desek, kde pro ně ještě zbylo místo.

Na druhou stranu lze ale předpokládat, že si mnoho lidí nebude kupovat více výkonných SSD potřebujících rozměrný chladič, takže většinou postačí jedno. Nicméně to samo o sobě problém s chlazením neřeší a je otázka, zda nebude lepší M.2 SSD pokud možno prostě přesunout na AIB, čili karty.

Kde to ale možné nebude, to jsou třeba Mini-ITX desky disponující jen jedním slotem, který si zabere spíše grafika. V jejich případě pak budeme asi opravdu muset využít třeba takový chladič, jaký se ukázal na IT Home . Jde právě o model, který bude určen pro PCIe 5.0 SSD chystaná pro příští rok a k vidění bude už na CES 2022.

Tento chladič je vybaven nástavbou s malým radiálním ventilátorkem, který má otáčky 3000 RPM a hlučnost 27 dBA. To už může být snad až příliš i pro budoucí SSD, ale je pravda, že těm už těžko bude stačit prostý pasiv, pokud mají platit čísla zmíněná firmou Phison. Ale počkejme si na reálné produkty a jejich specifikace, což bude evidentně téma právě i pro nadcházející CES.

