Objevují se první snímky GeForce RTX 3080 a nové specifikace

Všichni se netrpělivě těšíme na to, s čím Nvidia vyrukuje u nových grafických karet GeForce RTX 3000. Přestože jsme tu měli už hodně úniků, můžeme stále říci, že v podstatě nic nevíme. Údaje se liší, a tak víme snad jen logický předpoklad, že budou výkonnější než ty předchozí a úniky akorát naznačují, že o hodně. Jeden z "leakerů", jehož úniky už několikrát vyšly a patří k těm spolehlivějším, tvrdí, že RTX 3080 bude mít čip GA102-200 se 4352 CUDA jádry (tedy tolik, co má dnes RTX 2080 Ti a výrazně více, než je 2944 jader, které má RTX 2080). Zásadní má být vyšší takt a zde se spekuluje, že bude určitě přes 1,75 GHz. Díky tomu by výkon základní 3080 měl přesáhnout 15 TFLOPS, takže překoná i RTX 2080 Ti s 13,5 TFLOPS a výrazně pak nynější RTX 2080 s 10 TFLOPS. Úniky tak naznačují, že by tak řada RTX 3000 měla nabídnout o 50 % vyšší výkon. Spekuluje se o 10 GB grafické paměti.



Výkonnější verze, u které není zatím jasné jméno (RTX 3080 Super, RTX 3080 Ti, RTX 3090) má mít čip GA102-300 s 5248 CUDA jádry a paměti GDDR6X s 21 Gbps. Výkon by se pak mohl sápat někam nad hodnotu 18 TFLOPS. Pak je tu ještě jeden high-endový čip, nejspíše nový TITAN, který má dle úniků získat čip GA102-400 s 5376 CUDA jádry.

Na internetu se začínají objevovat už i první snímky karet (další najdete na chiphell.com ), které ukazují netradiční chlazení s výrazně zalomenými tvary žeber chladiče. To má být patrně referenčním chlazením pro Founders Edition. Nakolik jde o pravé snímky, to ukáže až budoucnost.

