Objevují se první vzorky Radeonů RX 8000 s čipem Navi 48

AMD i Nvidia chystají nové generace grafických karet. V případě AMD to mají být Radeony RX 8000, které by v této generaci měly postrádat high-endové verze a budeme se muset spokojit nanejvýš s mainstreamovými modely. Jedna z těchto grafických karet se nyní objevila v záznamech benchmarku Geekbench. Zde figurovalo GPU s kódovým označením gfx1201, které by mělo patřit výkonnější variantě s čipem Navi 48. Benchmark ukazoval 28 CU, nicméně výpočetní jednotky se v posledních generacích počítají odlišně a v praxi to odpovídá 56 CU. Touto hodnotou zapadá mezi Radeon RX 7700 XT s 54 CU a RX 7800 XT s 60 CU.



Tyto grafické karty mají Game frekvenci okolo 2,12 až 2,17 GHz (Boost 2,43 až 2,54 GHz), přičemž první vzorek Navi 48 běžel na ne zrovna oslnivých 2101 MHz. Poněvadž jde ale o jeden z prvních vzorků, dají se podobné nižší hodnoty očekávat, a prozatím nejde o nic, co by nás mělo výrazněji znepokojovat. Dá se totiž jistě očekávat, že s novou architekturou a lepším výrobním procesem bude mít nová generace spíše vyšší takty než nižší. Ostatně i výkon v benchmarku OpenCL byl prozatím jen 33.241 bodů, což je na úrovni low-endového Radeonu RX 6400. To jasně ukazuje, o jak ranou variantu karty jde. Radeony RX 7700 XT a 7800 XT mají výkon okolo 127 až 140 tisíc. Pozitivní zprávou je, že zde máme 16 GB VRAM, tedy 256bitovou sběrnici a tímto údajem je tak rovna výkonnějšímu z předchůdců, modelu RX 7800 XT.