Objevují se první zmínky o GeForce RTX 5050 pro nižší mainstream

Nvidia v poslední době začíná svou nabídku spíše v mainstreamu a low-end ponechává starším generacím karet, které se do daných cenových tříd dostaly časem a nikoli tím, že by firma přímo uvedla architekturou novou, ale výkonem slabou kartu. Tohle ještě jakž takž splňovala GeForce RTX 3050, nicméně oficiálně jsme se desktopových RTX 4050 nedočkali. Zda se dočkáme RTX 5050, to se teprve ještě uvidí. Každopádně registrace tohoto jména u EEC (Eurasian Economic Commission) proběhla, a to před několika dny (12.února).

Pokud by se taková karta neobjevila, základním modelem nabídky by byla GeForce RTX 5060, což není úplně cenová třída low-endu. Nvidia by tak neměla odpověď např. na nové Intely Arc B570 a B580, případě Radeony RX 9060, které by mohly spadat do nižších cenových tříd. Že by nemuselo jít o nepopulární kartu, dokládá i fakt, že předchozí GeForce RTX 3050 je 8. nejpopulárnější kartou na Steamu s vysokým zastoupením 2,93 %, dalece před jakýmkoli Radeonem (nejpopulárnějším Radeonem, zanedbáme-li ty integrované, je RX 6600 s 0,84% zastoupením).

Otázkou také je, jakou architekturu by tu Nvidia zvolila. Není vyloučeno, že zatímco RTX 5060 bude Blackwell, u RTX 5050 by se mohlo sáhnout ke starší Ada Lovelace a jen marketingovému "modernizování" staršího čipu.

A co vy, uvítali byste představení GeForce RTX 5050?