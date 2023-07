Objevují se specifikace Intelů Raptor Lake Refresh včetně Core i9-14900K

Konference Intel Innovation se koná 19. září letošního roku a je pravděpodobné, že se zde představí nebo alespoň více poodhalí procesory Raptor Lake Refresh. Nelze čekat nějak zásadní změny, spíše jen dílčí vylepšení. Nadále tak bude mít výkonná jádra Raptor Cove (P-Core) a úsporná Gracemont (E-Core). Vyrábět se má procesem Intel 7, novinky mají být stále kompatibilní se stávajícími paticemi, na kterých fungují procesory Core 13. generace. Můžeme očekávat podporu rychlejších verzí pamětí DDR5 a u procesorů řady K se hovoří o zvýšení Boost frekvencí o dalších 200 MHz, což jsou zhruba necelá 4 %. U 125W procesorů by PL2 měla být 253 W, nicméně se proslýchá, že skutečná spotřeba by se mohla dost blížit 300 W.



V tabulce níže jsou uniklá data nových procesorů tučně, přidal jsem však i několik procesorů Core 13: generace pro přehledné srovnání. Jak vidíme, Core i9-14900K si zachovává konfiguraci 8P+16E, tedy 32 vláken, ale vypadá to, že základní i Boost frekvence se dočkají 200MHz navýšení. Boost se tak dostane na 6,0 GHz.



Procesor

Počet jader

Počet vláken

Základní takt

Boost takt

L2/L3 cache

PBP (PL1)

Core i9-14900K

8P+16E

32

3,2 GHz

6,0 GHz

32/36 MB

125 W

Core i9-13900K

8P+16E

32

3,0 GHz

5,8 GHz

32+36 MB

125 W

Core i7-14700K

8P+12E

28

3,4 GHz

5,6 GHz

28/33 MB

125 W

Core i7-13700K

8P+8E

24

3,4 GHz

5,4 GHz

24/30 MB

125 W

Core i5-14600K

6P+8E

20

3,5 GHz

5,3 GHz

20/24 MB

125 W

Core i5-13600K

6P+8E

20

3,5 GHz

5,1 GHz

20/24 MB

125 W

Core i5-14500

6P+4E

16

-

-

9,5/20 MB

65 W

Core i5-14400

6P+4E

16

-

-

9,5/20 MB

65 W

Core i3-14300 6P+0E 12 - - - 65 W Core i3-14100

6P+0E

12

-

-

-

65 W

Zajímavostí je ale informace o Core i7-14700K, kde by dle úniků mělo dojít k docela velké změně. Zatímco počet výkonných jader by měl zůstat na 8, těch úsporných má být 12 místo dnešních 8. To by zvýšilo počet vláken z 24 na 28, díky většímu počtu jader by se zvětšila také celková kapacita L2 cache paměti z 24 na 28 MB a u L3 cache z 30 na 33 MB. I zde by mělo dojít k navýšení taktu o 200 MHz, ale to jen u Boostu na 5,6 GHz. Nakonec tu máme Core i5-14600K, který si má zachovat konfiguraci 6P+8E, tedy i 20 vláken, o 200 MHz se má navyšovat opět jen Boost, a to na 5,3 GHz.



Procesory Core i9-14900, Core i7-14700 a Core i5-14600 by se měly objevit také ve stejných konfiguracích jader, ale s nižší 65W PBP (kdysi TDP). Takty bohužel vůbec neznáme. To platí i pro další Core i5 a Core i3, které mají v tabulce v podstatě jen spotřebu a konfigurace jader. Další údaje totiž zatím neunikly.