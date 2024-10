Objevují se spekulace, že o Intel Foundry má zájem Samsung i Apple

Divize výroby čipů u Intelu nemá zrovna na růžích ustláno. Firmě přináší obrovskou ztrátu a Intel ji chce osamostatnit. Objevují se ale různé další zprávy o jejím možném prodeji, nedávno se objevila dokonce zpráva, že by Intel chtěl vytvořit koalici se Samsungem. To mělo plynout ze strany Intelu. Nyní se ale objevují zákulisní informace o tom, že jsou tu dvě firmy, které by měly zájem o koupi této divize. Jednou z nich má být dle kanálu Moore’s Law is Dead právě onen Samsung. Jestli chce Intel spolupráci se Samsungem, zatímco Samsung nákup části Intelu, bude zajímavé sledovat, na čem se tyto dvě firmy vlastně dohodnou, pokud vůbec na něčem.

Stejný zdroj ale poukazuje i na druhého možného zájemce, a tím má být společnost Apple. Ta by tak pod svá křídla získala vedle návrhu čipů také jejich výrobu. Teoreticky by to mohlo její čipy zlevnit, neboť by neplatila vysoké částky u TSMC, které zahrnují vše od vývoje přes náklady na výrobu (to by musel platit i Apple sám) až po nějakou tu marži (a té by se Apple vlastní výrobou vyhnul). To jsou možné výhody.

Horší by to bylo s úrovní výroby na základě technologií Intelu. Ten sice tvrdí, že je proces Intel 18A na úrovni 2nm procesu TSMC, Apple jako prémiová značka potřebuje mít vždy ten nejlepší proces, což se jednak projevuje tím, že má výhradní právo na nejnovější procesy u TSMC, jednak by to akvizicí technologií Intelu neměl zaručeno. Co kdyby se mu vývoj nových procesů nedařil podobně jako vývoj jeho 5G modemů, které se snad konečně po dlouhých odkladech objeví v novém iPhonu SE na jaře příštího roku? Co si myslíte vy? Je reálné, že by Samsung nebo Apple mohl koupit výrobní divizi Intelu? A pokud ano, který z nich?