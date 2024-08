Objevují se takty Snapdragonu 8 Gen 4: CPU se 4,0 GHz, polepšit si má i GPU

Předpokládá se, že v říjnu bychom se mohli dočkat nového mobilního procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, který by se do prvních mobilních zařízení měl dostat možná ještě v letošním roce (spekuluje se, že by ho mohlo mít např. Xiaomi 15, a to už možná na přelomu října a listopadu, do Galaxy S25 zamíří patrně až kolem února 2025). Spolu s blížícím se uvedením se pochopitelně objevuje také množství různých zákulisních informací a úniků. K dispozici by měly být dvě varianty, standardní SM8750, která bude vyhrazena pro většinu výrobců, a SM8750P, ještě výkonnější varianta pro Samsung. Procesor bude vyráběn 3nm procesem a bude se skládat z CPU Oryon, GPU Adreno 830, novým ISP pro obsluhu fotoaparátů, samozřejmostí bude i podpora 5G sítí Sub-6GHz a mmWave, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.



Pokud jde o frekvence, poslední informace mluví o tom, že zde budou dvě výkonná jádra s frekvencí 4,0 GHz, což je na mobilní procesor opravdu hodně vysoký takt. Pak zde má být 6 úsporných jader, ale ani ta nebudou žádnými lenochy, jejich frekvence se má totiž vyšplhat na 2,8 GHz. Nárůstu výkonu se má dočkat ale i GPU Adreno. V nynější generaci máme Adreno 750 s frekvencí 903 MHz, resp. 1000 MHz ve výkonnější variantě pro Samsung. Zde se přesná hodnota novinky neví, nicméně na základě jiných informací se předpokládá někde kolem hodnoty 1,25 GHz. Pro méně náročné AI a bezpečnostní úlohy zde bude také Low-Power AI (LPAI).