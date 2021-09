Objevují se už 35W desktopové Alder Lake, jaké mají specifikace?

Nedávno se objevila informace, že do konce tohoto roku se mají objevit na trhu i základní desky s čipovými sadami jako H670, B660 a H610 . To by znamenalo jediné, a sice nástup nejspíše celé rodiny Alder Lake, čili nejenom K a KF, ale i 65W a 35W verzí.

A právě specifikace modelů s TDP 35 W se objevily na FanlessTech , ovšem s tou informací, že dané procesory mají nastoupit na trh až na začátku příštího roku.

i9-12900T 16 (8+8) 24T 30MB L3 up to 4.9GHz UHD Graphics 770



i7-12700T 12 (8+4) 20T 25MB L3 up to 4.7GHz UHD Graphics 770



i5-12600T 6 (6+0) 12T 18MB L3 up to 4.6GHz UHD Graphics 770



i5-12500T 6 (6+0) 12T 18MB L3 up to 4.4GHz UHD Graphics 770



i5-12400T 6 (6+0) 12T 18MB L3 up to 4.2GHz UHD Graphics 730



i3-12300T 4 (4+0) 8T 12MB L3 up to 4.2GHz UHD Graphics 730



i3-12100T 4 (4+0) 8T 12MB L3 up to 4.1GHz UHD Graphics 730

Intel by tak mohl tyto procesory s příslušnými deskami nakonec představit na CES 2022 v lednu, a stále tak budeme raději počítat s jejich dostupností prostě během prvního kvartálu příštího roku.

Specifikace 35W modelů také ukazují na to, že se nemusíme dočkat z hlediska jader vždy stejně vybavených procesorů, pokud jde o jejich rozdělení na skupiny Core i7, Core i5, apod. Jde tedy konkrétně o Core i5, které v 35W verzích nemají mít ve výbavě 6+4 jader jako 125W (a doufejme že i 65W) verze. Namísto toho se ukazuje pouze 6+0, čili 12T, což už bude plně odpovídat konkurenčním Ryzen 5 a slabší Core i5 tím přijdou o svou výhodu.

To přináší otázku, kvůli čemuž se tak Intel rozhodl. Může tak teoreticky v rámci 35W verzí zužitkovat takové procesory, které byly vyrobeny s chybou i ve slabších jádrech, anebo jde prostě o to, aby mohl nabídnout vyšší základní takty, které musí brát ohled právě na TDP, čili PL1.

Bohužel se ale ze specifikací nedozvídáme, jaké budou tyto základní takty a ty by nás zvláště zajímaly v případě nejvýkonnějších verzí s 8+8 jádry. Lze totiž očekávat, že při 35 W to nebude nijak slavné, ale na druhou stranu se TDP stejně dodržovat nebude a 35W výdej tepla bude v realitě jen klamná představa, ovšem to už závisí především na výrobci základní desky.



