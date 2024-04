Objevují se zmínky o prvním Intel Lunar Lake, 8jádrovém Core Ultra 5 234V s Xe2

Intel pracuje na několika nových generacích procesorů. Nejblíže k uvedení je Arrow Lake, který by měl být představen ještě letos, spíše ale předpokládáme, že se na trhu ve větším Lunar Lake, který má výrazně Core Ultra 5 234V. Zajímavé je to, že podle tohoto bude spadat pod řadu 200 stejně jako Arrow Lake, takže v rámci jedné řady to vypadá na dvě různé generace.

Společnostpracuje na několika nových generacích procesorů. Nejblíže k uvedení je, který by měl být představen ještě letos, spíše ale předpokládáme, že se na trhu ve větším objeví až v příštím roce . Dále tu máme, který má výrazně přitlačit na části s NPU , tedy enginem pro zpracovávání algoritmů umělé inteligence (hovoří se o 3krát vyšším výkonu NPU než dnes). Zde je pravděpodobné, že se ve velkém objeví také až v průběhu příštího roku (přestože i zde se tvrdí, že by měly být uvedeny koncem letošního roku 2024 a na trh by se měly dostat v tom příštím). Už nyní se ale v rámci ovladačů objevují záznamy o těchto nových procesorech. Jako první tu tak máme. Zajímavé je to, že podle tohoto bude spadat pod řadu 200 stejně jako Arrow Lake, takže v rámci jedné řady to vypadá na dvě různé generace.

U tohoto inženýrského vzorku najdeme označení LNL-M LP5 a family: 0x6, model: 0xbd a stepping: 0x1. Procesor má 8 jader a jak už je známo, nové generace procesorů Intel by měly přijít o Hyper-Threading, takže podporuje jen 8 vláken, což je krok zpět proti dnešnímu stavu. Na druhou stranu by tato jádra měla být výkonnější, a tak se u Lunar Lake paradoxně počítá s výrazným navýšením právě ve vícevláknovém výkonu. Máme tu 4 jádra P-Core (Lion Cove), další čtveřicí jsou úsporná jádra E-Core (Skymont). Inženýrský vzorek neměl příliš vysoké frekvence, ta základní je totiž 2,1 GHz a Boost pak končil na 3,1 GHz. Dále jsme zde objevily zmínky o nové architektuře GPU Battlemage Xe2-LPG. Toto GPU by zde mělo mít 8 Xe jader.