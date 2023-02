Objevují se zvěsti o GeForce RTX 3060 s plným jádrem GA106 a 3840 CUDA jádry

Množství různýchmožná ještě není "dost", a tak tu máme další informace o tom, že by se mohly objevit nové modely. Připomeňme, že nejprve tu byl model s čipem GA106 a 12GB pamětí, pak se objevila verze s čipy GA104, které neprošly např. do RTX 3060 Ti. Objevila se také 8GB varianta , jejíž sběrnice byla zúžena ze 192 bitů na 128, dále se objevila RTX 3060 s rychlejšími pamětmi GDDR6X . No a nyní tu máme RTX 3060 3840SP, která by podle všeho měla mít plnohodnotný čip GA106. Počet CUDA jader by tak měl vzrůst z 3584 na 3840 (+7 %), počet Tensor jader vzroste ze 112 na 120 a pochopitelně se tak zvýší i počet RT jader z 28 na 30. Velmi výrazné vzpruhy se má dočkat základní frekvence, a to z 1320 na 1627 MHz. To už se nebude týkat Boost frekvence, jejíž navýšení bude z 1777 na 1852 MHz (+4 %). V případě varianty od Asusu je to dokonce 1942 MHz.