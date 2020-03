OC rámeček pro Ryzen 3000: až o 7 °C nižší teploty

Ryzen 3000 OC Bracket AIO a Ryzen 3000 OC Bracket Custom od Der8auera mají tak za úkol zajistit co nejlepší přenos tepla z čipů v procesoru do vodního bloku chladičů. Jde tak o rámečky, které slouží k montáži chladičů na procesor a umožní uživateli to, aby si jejich umístění mohl přesně vyladit. První jmenovaný produkt je určen konkrétně pro AIO chladiče, čili takové, které se dodávají již hotové s uzavřeným vodním okruhem a druhý je určen rovněž pro vodní chladiče, ale klasického typu, které si uživatel sestavuje sám a které zpravidla nemají ve vodním bloku integrovanou pumpu.

Čili v tomto případě jde především o co nejlepší kontakt v tom ideálním místě, čili tam, kde jsou pod heatspreaderem umístěny samotné čiplety, či ve většině případů jeden čiplet. Dva čiplety mají pouze procesory Ryzen 9 3900X a 3950X s dvanácti a šestnácti jádry.

Ryzen 3000 OC Bracket AIO a Ryzen 3000 OC Bracket Custom tak umožní v principu jednoduchou věc, a to zvolit si přesné místo, kde bude střed vodního bloku, jenž by měl nejlépe odvádět teplo. Jde ovšem především o takové vodní bloky, které mají až příliš malou základnu a nedokáží pokrýt celý heatspreader. Mohou tak vznikat situace, kdy je prostor nad částí čipletu či čipletů prázdný, a to samozřejmě krom heatspreaderu, což pochopitelně není ideální. Pokud ale někdo má k dispozici takový vodní blok, který dokáže bez problémů a s rezervou pokrýt celý heatspreader, ten asi nemůže očekávat výrazné zlepšení, i když i v takovém případě může pečlivé umístění středu vodního bloku přímo nad čiplety být užitečné.

Jak je vidět z fotografie, k samotnému montážnímu mechanismu dostaneme také kovové šablony, které nám pomohou zaměřit přesné umístění I/O čipu a čipletů pod heatspreaderem.

Der8auer hlásí, že touto optimalizací si můžeme snížit teploty až o 7 °C, což je s ohledem na to, že jde jen o vyladění pozice vodního bloku, vskutku dost. Rámečky byly také testovány na cca 30 modelech desek s X570 a na několika vodních chladičích. K zakoupení jsou na Caseking.de (viz odkazy nahoře) a zaplatíme za ně 30 eur. Na jejich produktových stránkách také najdete seznam kompatibilních desek, nicméně lze očekávat, že by neměl být problém s montáží i na neotestované modely.

