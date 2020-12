Očekávané prodeje Cyberpunku klesly o pětinu, řeší se žaloby

Cyberpunk 2077 se dá dohrát bez větších zádrhelů, postupně se zlepšuje i technická kvalita konzolových verzí , jež se snad časem vrátí na trh, pokud především Sony svolí. Postupem času ale mohou vyplynout na povrch nové problémy, jako třeba dnes již zmíněné omezení velikosti souborů s uloženou pozicí na 8 MB , po jejímž překročení nám zůstane poškozený a nevyužitelný save. Postupem času se ale pravděpodobnost na objevení nějakého dalšího zásadního problému spíše snižuje, ovšem samo studio CDPR může očekávat spíše opak.

Nyní ale nechceme řešit jednotlivé problémy aktuální verze hry, která nedávno dostala hotfix na verzi 1.05. Bylo by toho jistě dost k řešení, ovšem tématem budou finance a možná právní dohra nešťastného vypuštění hry na trh. Server bankier.pl totiž očekává, že kvůli neutěšenému stavu hry přijde vydavatel o cca pětinu tržeb, což platí pro tržby za první dny prodeje (minus 21 procent a výsledných 15,1 milionů kopií) i pro první rok prodeje (minus 19 procent a výsledných 25,4 milionů kopií). Zajímavý je také předpoklad, že konzolové verze se mají podílet 70 procenty na veškerých prodejích hry za její životnost a právě kvůli tomu budou dopady tak velké.

Prodeje Cyberpunku 2077 se zcela jistě hned tak nevzpamatují, a to už jen kvůli tomu, že ten před několika dny zmizel z nabídky firmy Sony. Microsoft jej ve svém obchodě stále nabízí, ale s poznámkou, že můžeme očekávat problémy s výkonem, než bude hra aktualizována.

Řada kritizovaných věcí také evidentně ze Cyberpunku 2077 hned tak nezmizí, ale zde si raději počkejme na to, co přinesou slíbené velké aktualizace v lednu a únoru. Ty ovšem mají být zaměřeny především na výkony hry na starších konzolích, což je nyní pochopitelně pro vývojáře priorita. Pak snad začnou svou hru pečlivě leštit a my se snad dočkáme i slíbeného živoucího města, kde se postavy a auta nebudou objevovat/mizet hned, jak se otočíme. Taková opravdu funkční policie by se vedle hromady jiných věcí jistě hodila k tomu, aby měl Cyberpunk vůbec šanci hráče bavit i poté, co dojede hlavní příběhovou linku a zajímavé vedlejší questy.



CDPR ale bude asi muset vedle finanční ztráty zkousnout i další nepříjemnost, a to rýsující se žalobu či žaloby . Mluví se o tom, že vedení vědomě uvedlo investory v omyl, když neříkalo pravdu o stavu hry. Ostatně si dobře vzpomínáme na začátek tohoto roku, kdy CDPR oznamoval odložení s tím, že potřebuje už jen vychytat mouchy, aby Cyberpunk přišel na trh v bezvadném stavu. Nakonec z toho byl pozdní podzim a my si mohli přečíst i o otázce jednoho z vývojářů, proč vedení tehdy mluvilo o tom, že hra je v podstatě hotová, když to nebyla pravda. Uvidíme tedy, co nakonec bude z chystané hromadné žaloby.

