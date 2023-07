Oceňované kabely 12VHPWR od CableModu se také taví, a to prý i při správné instalaci

Nvidia to s přechodem na napájecí konektory 12VHPWR moc dobře nezvládla. Ty se totiž při nesprávné instalaci mají tendenci přehřívat a způsobit roztavení konektoru a v horším případě i poškození karty. Na druhou stranu je třeba říci, že šlo především o jednu řadu řešení od jednoho výrobce, kdy podcenil technické řešení i kvalitu výroby. Také je dobré nezapomenout na to, že šlo především o chybu uživatele, která postihla jen velmi malý počet lidí (navíc nezapomínejme na to, že se několika uživatelům kvůli špatné instalaci roztavily i klasické 8piny). Přesto je to problém, který by bylo dobré vyřešit. Společnost CableMod přišla se svou redukcí, která měla usnadnit instalaci konektoru tak, aby se pak kabel nezalamoval. Prodala jich údajně na 40 tisíc, což uvážíme-li počty prodaných GeForce, které se např. u RTX 4090 krátce po uvedení pohybovaly v nižších stovkách tisíc kusů (zatímco další modely moc populární nebyly), tak to může znamenat, že redukci mají minimálně jednotky procent uživatelů RTX 4000 s tímto konektorem.



Bohužel to vypadá, že ani tato redukce plně neřeší problém. V poslední době se sice o moc roztavených GeForce RTX 4000 nedozvídáme, ale přesto existují, a uživatel Darewelll na Redditu tvrdí, že se mu konektor CableModu roztavil na jeho grafické kartě MSI RTX 4090 Suprim X i přesto, že ho správně nainstaloval. Roztavený je tak, že nejde ani vytáhnout z karty. Není však jediný a na Twitteru měl podobný problém s tavením i uživatel death_1125. Řešením by snad mohla být příští generace napájecích standardů od PCI-SIG pro PCIe 6.0.