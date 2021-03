Odpověď Intelu na investice TSMC a Samsungu: 20 miliard na nové továrny

Poptávka po čipech roste a společnosti Samsung a TSMC si mohou být jisté, že jejich nové kapacity využívající nejmodernější výrobní procesy budou velice žádané. Proto se rozhodly zvyšovat své investice právě do výroby, čemuž jsme se věnovali nedávno právě s otázkou, co na to Intel

Intel Ocotillo Campus, Chandler, Arizona

Intel pochopitelně nemůže zůstat pozadu, takže není překvapivé, že i on chystá pod novým vedením další investice. Vybudovat chce dokonce dvě nové továrny v Arizoně, které budou dle plánu zprovozněny v roce 2024 a začnou vyrábět čipy pomocí moderního procesu, čili v té době pravděpodobně nějaké verzi 7nm technologie. Intel uvedl pouze to, že tato technologie už využije extrémní ultrafialovou litografii, což sedí pouze a jen na daný 7nm proces.

Čili Intel opravdu neplánuje žádné odštěpení svých továren, jako kdysi provedla firma AMD, natož aby je někomu prodával, jak se spekulovalo. To by ostatně vůbec nesedělo k dosavadním prohlášením Pata Gelsingera o tom, že sám prahne po návratu "starého dobrého Intelu". Činí tak pravý opak a bude investovat kolem 20 miliard dolarů do dvou nových továren.

Nicméně Gelsinger není superman, a tak máme počítat s tím, že 7nm proces opravdu dorazí až v roce 2023 , kam jej odsunuly problémy ve vývoji. Nicméně pak už chce opět najet na svou starou strategii Tick-Tock, která platila mezi lety 2010 a 2015 (Westmere až Skylake), než byla dokonale pohřbena problémy s 10nm procesem.

To by tak mělo znamenat, že v roce 2023 nastoupí 7nm proces a generace Meteor Lake (a serverové Granite Rapids). Poté by v roce 2024 měly přijít Lunar Lake, které by dle původního Tick-Tock měly nabídnout výrazně vylepšenou architekturu, aby v roce 2025 přišel její refresh, ale na novém procesu.



